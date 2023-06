Andreea Antonescu, petrecere de botez de lux pentru fetița ei. Cum a apărut artista alături de Victor Vrînceanu, deși sunt despărțiți

Andreea Antonescu și-a botezat fetița, pe Venice Victoria, pe 24 iunie. La șase luni de când micuța a venit pe lume, părinții ei au celebrat-o printr-o petrecere de zile mari. La un restaurant din București au fost așteptați invitații, printre care și nume cunoscute în showbiz: Andreea Bălan, Adelina Pestrițu.

Invitații au fost primiți cu un decor special, iar pe parcursul serii au servit preparate alese și s-au bucurat de muzica formației Prestige Orchestra. Andreea Antonescu a atras toate privirile, s-a schimbat din rochia roz în care a apărut la biserică în una foarte scurtă și foarte decoltată.

Și fiica ei cea mare, Sienna, a purtat o altă rochie roz, cu sandale cu toc. În ceea ce o privește pe micuța botezată, Venice Victoria a îmbrăcat o rochie cu tulle, cadou de la nași.

La petrecere, Andreea Antonescu și Andreea Bălan nu s-au putut abține și au cântat cele mai cunoscute melodii ale trupei Andre. De asemenea, micuța botezată a avut și ursitoare. De la petrecere nu a lipsit jurnalistul Victor Vrînceanu, tatăl fetiței.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu cu Andreea Antonescu, cei doi se înțeleg foarte bine de dragul copilului lor. Jurnalistul a apărut cu fiica în brațe la biserică, iar la petrecere a stat aproape de invitații săi. La un moment dat, la momentul tortului, el și-a sărutat fetița, care era în brațele Andreei Antonescu.

Ce a declarat Victor Vrînceanu înainte de botezul fiicei sale

„Andreea s-a ocupat de tot! Era cumva firesc…vă dați seama cât mă pricep eu la baloane si culori de decor. Riscam o catastrofă dacă le alegeam eu (n.r. – râde). Ea are foarte mult bun gust, a trăit toată viața pe scenă și știe cel mai bine ce trebuie la astfel de evenimente.

Așa că am convenit împreună să se ocupe ea, iar eu să o ajut cu tot ce are nevoie. A organizat totul la virgulă, ireproșabil. Nu pot spune că am emoții, dar simt niște sentimente speciale, foarte frumoase. Sentimente pe care nu le-am înțeles până în momentul în care am devenit tată. Alături de noi vor fi familiile noastre și prietenii apropiați cu care vom sărbători acest moment unic”, a declarat Victor Vrînceanu ieri, înainte de botez, pentru Click.

În ce relații au rămas Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu după despărțire

Aproape doi ani a durat povestea de dragoste dintre Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, iar la doar trei luni după ce au devenit părinți și-au spus adio. La sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, cântăreața a devenit mamă a doua oară și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Întrebată despre relația pe care o are cu Victor Vrînceanu, fostul iubit, ea a recunoscut că acesta e un tătic foarte implicat. „Cu Victor mă înțeleg bine, ne sfătuim în tot ceea ce o privește pe bebelina! Scopul amândurora este că iubita noastră să fie fericită și să aibă o viață frumoasă”, a mai zis ea pentru Click.

