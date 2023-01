Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care lasă la vedere abdomenul. Cântăreața a născut o fetiță perfect sănătoasă pe 19 decembrie, micuța fiind cel de-al doilea copil al acesteia. Sienna este primul copil al vedetei, iar adolescenta a ales să locuiască o perioadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde a dorit să studieze.

Pe parcursul sarcinii, Andreea Antonescu a luat în greutate aproximativ 8-10 kilograme de care a reușit să scape destul de repede. La 3 săptămâni după ce a născut, concurenta de la America Express – Drumul Aurului se mândrește cu abdomenul său.

„Și da… mi-am revenit fizic! ✨ Nu contează că am 40 de ani, ca am născut de 3 săptămâni… am reușit să revin la forma inițială, pe lângă faptul că am mai primit de la Dumnezeu încă o minune de fetiță. ?

Ai încredere în visurile tale, în tine și în ce îți e menit în această viață, restul sunt detalii.”

Un fan a precizat că această transformare nu este posibilă în cazul tuturor mamelor. „Bravo și foarte bine pentru tine, dar hai să nu promovăm standarde post-naștere care nu pot fi atinse de toată lumea și care pot să agraveze depresia post-natală a unora. Să fim realiști că nu toată lumea revine atât de repede la corpul de dinainte, fie că nu au resurse, fie că nu este posibil. P.S. Fără ură! ?”

Andreea Antonescu a fost criticată

Artista a fost aspru criticată de una dintre urmăritoarele sale, pentru că nu a postat fotografii când își alăptează bebelușul. „Te-ar fi ajutat alăptatul, dar nu am văzut nicio postare, din păcate. Cam despre asta e maternitatea la 40 de ani. Și despre alăptare pentru că e cea mai bună formă de a-ți reveni și pentru bebelină sursa de hrană primordială”, a fost comentariul lăsat de un fan.

Răspunsul Andreei Antonescu nu a întârziat să apară: „Și în afară de pompa pe care o folosesc și pe care am postat-o deja, ce ar fi trebuit să arăt?? Copilul la sânul meu gol?”

Andreea Antonescu, mamă pentru a doua oară

Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Luni, 19 decembrie, artista a făcut prima declarație după ce a născut.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea Antonescu pe Facebook.

