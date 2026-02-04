După mai multe dezamăgiri în dragoste, Andreea Bălan pare să fi găsit fericirea alături de Victor Cornea, tenismenul care i-a cucerit inima. Sportivul este tatăl unui băiețel, Luca, dintr-o relație anterioară, detaliu pe care i l-a împărtășit Andreei încă de la începutul relației lor.

Artista a dezvăluit că vestea nu a fost un obstacol, ci un motiv în plus să continue povestea lor de dragoste. „El a venit la momentul potrivit. Și el a fost pregătit pentru o relație serioasă de acest nivel, nu doar așa superficială. De la primele întâlniri am văzut că suntem făcuți unul pentru celălalt și că își dorește și el o relație serioasă. Cererea în căsătorie a fost ceva extrem de natural și firesc. La început, noi am vorbit la telefon vreo două săptămâni. Am început să vorbim pe Instagram, eu i-am dat numărul și el m-a sunat. El era la Roland Garros. Îmi plăcea foarte mult de el pe video. Prima întâlnire a fost decisivă.

La prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. Faptul că are un băiețel, pe mine m-a făcut să merg mai departe cu această relație. A contat foarte mult. El este asumat, îl iubește pe Luca.

Pentru mine a fost decisiv, pentru că știam că nu mai pot să fac copii și acest capitol este închis, iar faptul că are un băiețel, atunci a făcut ca relația să funcționeze. Eu nu aș fi putut să fiu cu un bărbat care nu are copii. De la primele întâlniri am vorbit sincer și cred că aici e secretul unui început frumos și armonios”, a mărturisit Andreea Bălan la Wow News.

Cum a fost Andreea Bălan primită în familia lui Victor Cornea

Cuplul se pregătește să își unească destinele în primăvara acestui an, iar emoțiile dinaintea nunții sunt intense. Vedeta a povestit și despre prima întâlnire cu socrii ei, care au primit vestea relației cu multă deschidere și căldură. Astfel, zvonurile care sugerau că părinții lui Victor nu ar fi fost de acord cu relația lor, din cauza faptului că sportivul are un copil, au fost complet spulberate.

„De la început au fost foarte primitori, foarte calzi cu mine, foarte fericiți pentru relația noastră. La un moment dat se scria în presă că ei nu mă acceptă că am eu doi copii. Erau niște aberații, dar nu am stat să le dezmint, că sunt obișnuită cu ele. Nu avea legătură că el e mai tânăr sau copiii… erau speculații. Diferența de vârstă nici nu se simte”, a mai spus cântăreața.

