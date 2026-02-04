Tânăra a ales o stațiune considerată „modernă și accesibilă” din Franța

Beatrice Mustea și iubitul ei au ales să meargă la schi o săptămână, în Franța, alături de un grup mai mare de români.

Tânăra a ales stațiunea Les Menuires din Les Trois Vallées, considerată unul dintre locurile mai „accesibile” de schi din Franța, comparativ cu destinațiile de lux și exclusiviste precum Courchevel, însă nici aici prețurile nu sunt mici.

„Anul acesta am fost în Les Menuires din Les Trois Vallées. Această zonă are 600 de kilometri de pârtie, fiind cea mai mare zonă de schi conectată. Am ajuns din Menuires în Val Thorens și Courchevel fără să ne scotem schiurile”, spune Betty, în videoclipul postat pe TikTok.

Cum au reacționat românii când au aflat cât a plătit tânăra la schi în Franța

Originară din Republica Moldova, dar stabilită la București, Beatrice Mustea are zeci de mii de urmăritori pe TikTok așa că primele reacții au apărut imediat în comentarii. Pe de-o parte, mulți români au criticat prețurile din țara noastră și au spus că ele „cresc nejustificat”, în timp ce alții au făcut glume pe seama ofertelor și tarifelor practicate în stațiunile de schi de la noi din țară.

Tânăra i-a întrebat pe internauți și unde crede că este mai scump, în Franța sau în România, așa că a primit răspunsul! Mulți dintre internauți cred că locațiile nu pot fi comparate la preț, în special din cauza condițiilor.

„Scuze dar nu pot compara Les Trois Vallees sau Courchevel cu Straja sau Arena Platoș, sunt locatii premium de ski da mai scumpe dar prețurile în România cresc degeaba că nu se îmbunătățește nimic cu mult”, spune unul dintre internauți.

„Mi pui 100€ și mergi la Poiana Brașov”, a mai scris cineva în comentarii.

„În Franța e mult mai scump, dar și mult mai frumos”, a mai scris o persoană.

Cele mai importante detalii despre stațiunea Les Menuires din Franța

Les Menuires nu este considerată o stațiune de lux în sensul clasic al Alpilor francezi, ci mai degrabă o variantă accesibilă, cu un raport bun între preț și facilități. Stațiunea face parte din domeniul schiabil Les 3 Vallées, cel mai mare din lume, ceea ce le oferă turiștilor acces la sute de kilometri de pârtii, fără costurile ridicate asociate stațiunilor exclusiviste din zonă, precum Courchevel 1850, aceasta fiind considerată și una dintre cele mai bune stațiuni de schi din Europa.

Spre deosebire de acestea, Les Menuires are o arhitectură mai funcțională, cu multe clădiri construite în anii 60–70, și mai puține hoteluri de cinci stele sau restaurante fine dining. În schimb, prețurile la cazare, mâncare și skipass sunt mai mici, iar oferta este adaptată în special familiilor, grupurilor de prieteni și schiorilor care caută condiții bune pe pârtie, nu lux ostentativ.

Stațiunea este apreciată pentru numeroasele cazări ski-in/ski-out, facilitățile moderne și pârtiile potrivite atât pentru începători, cât și pentru schiori de nivel mediu. În comparație cu stațiuni precum Méribel sau Val Thorens, Les Menuires rămâne o opțiune mai prietenoasă cu bugetul, fiind aleasă de turiștii care vor să profite de infrastructura din Les 3 Vallées fără cheltuieli foarte mari.

