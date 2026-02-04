Văzută ca o măsură de protecție

Propunerea de a interzice accesul sub 12 ani se bazează pe argumente de dezvoltare neuro-psihologică:

Lipsa mecanismelor de autoreglare: La această vârstă, creierul copiilor este extrem de receptiv la sistemul de „recompensă dopaminergică" (like-uri, scroll infinit), ceea ce poate duce rapid la dependență.

La această vârstă, creierul copiilor este extrem de receptiv la sistemul de „recompensă dopaminergică” (like-uri, scroll infinit), ceea ce poate duce rapid la dependență. Expunerea la riscuri: Copiii mici nu au discernământul necesar pentru a identifica tentativele de grooming, cyberbullying sau conținutul inadecvat care trece de filtrele algoritmilor.

„Aș merge pe interdicția sub 12 ani și aplicată nu ca pedeapsă, ci ca măsură de protecție a copiilor față de presiunea pe care mediul o pune asupra lor. Putem să facem analogie cu fumatul sau cu condusul sau consumul de alcool. Deci este o măsură de protejare a acestor copii”, explică Diana Tăut.

Tăut este investigatorul principal pentru România al OMS în cadrul studiului internațional „Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC), care la precedenta testare a constatat că România este, în premieră, pe primul loc în 44 de țări în privința consumului problematic de social media. Concret, peste 22% dintre copiii români de 11-15 ani suferă de sevraj psihologic, atunci când le este tăiat accesul la telefon. Procentul înregistrat de România este de două ori mai mare decât media țărilor din studiul OMS. Comportamentul este asociat cu probleme mintale, sociale și de școlarizare.

Pentru grupa 12-15 ani se cere acces condiționat

Pentru adolescenții timpurii, propunerea nu este de interdicție, ci de „siguranță prin design”:

Consimțământul parental real: Nu doar bifarea unei căsuțe, ci mecanisme de verificare a identității părinților.

Nu doar bifarea unei căsuțe, ci mecanisme de verificare a identității părinților. Responsabilitatea Big Tech: Companiile (Meta, TikTok, Google) ar trebui obligate să dezactiveze implicit funcțiile de tip „rabbit hole” (recomandări automate care mențin utilizatorul captiv) pentru această grupă de vârstă.

Această poziție a cercetătoarei vine într-un moment în care Franța și alte state UE au început deja să implementeze conceptul de „majorat digital” (stabilit de obicei la 15 ani).

În România, se discută tot mai des despre interzicerea telefoanelor în școli, măsură care a fost deja inclusă în noile regulamente școlare (ROFUIP).

Studiile recente arată o corelație directă între timpul petrecut pe rețelele de socializare și creșterea ratelor de anxietate și depresie în rândul tinerilor români.

Marea problemă rămâne verificarea vârstei. În prezent, majoritatea copiilor sub 13 ani dețin conturi declarând o vârstă falsă. Diana Tăut subliniază că presiunea trebuie să cadă pe platforme, nu doar pe părinți, pentru a dezvolta sisteme de verificare robuste (biometrie, corelarea cu ID-uri guvernamentale etc.).

„Nu este vorba despre cenzură”

Amintim că și în România a început o dezbatere în spațiul public, generată de șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care dezbat sau au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”.

Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”.

O altă țară europeană cu mulți români vrea să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale

Și Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar TikTok, Instagram și Facebook vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți, 3 februarie, premierul Pedro Sanchez, la World Government Summit de la Dubai, potrivit Reuters.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu ar trebui să îl exploreze singuri. Nu vom mai accepta acest lucru. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a spus Sanchez.

Ce țări discută interzicerea accesului copiilor la TikTok, Facebook și Instagram

Amintim că Australia a devenit în decembrie 2025 prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale.

De asemenea, Franța a adoptat în ianuarie, în Adunarea Națională, un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, iar interdicția ar putea intra în vigoare cel mai devreme în septembrie.

Și Austria ia în calcul o lege similară pentru copiii sub 14 ani, iar Grecia este aproape să anunțe o interdicție similară pentru adolescenții sub 15 ani.

Mai sunt însă și alte state care se gândesc să interzică accesul tinerilor la Instagram, TikTok și Facebook, precum Italia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Portugalia și Norvegia, dar încă nu s-a decis nimic clar.









