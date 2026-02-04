Nemulțumiți de micșorarea veniturilor

Ioana Laura Chiriță, fiica fostului șef, Dumitru Chriță, se află printre ei, însă aceasta nu și-a făcut public salariul. Conform unor declarații de avere mai vechi, la un moment dat, aceasta ocupa postul de consilier juridic expert monitorizare la ANRE.

Și Raluca Adriana Chirteș a contestat tăierea de salariu. Potrivit acelorași surse, aceasta este soția lui Ioan Chirteș, fost șef al Comisiei pentru controlul SRI, de la PNL. Potrivit declarației de avere a acestuia din 2023, soția era director în ANRE și a câștigat într-un an 279.382 de lei, net. Adică 55.876 de euro, ceea ce înseamnă lunar 4.656 de euro.

Și Dragoș Daniel Tănăsoiu, fostul șef al Corpului de Control al lui Ludovic Orban, este nemulțumit de tăierea venitului. Tănăsoiu câștiga de la ANRE, în 2023, 304.897 de lei, net, pe an, adică 5.081 de euro.

Pe 29 ianuarie, Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de salariații ANRE prin care se cerea suspendarea procesului de reorganizare a instituției. Instanța a decis că solicitarea nu îndeplinește condițiile legale, iar reorganizarea rămâne în vigoare.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că hotărârea confirmă legalitatea măsurilor adoptate în baza legislației privind eficientizarea autorităților publice. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Cât se câștigă la ANCOM

În cazul ANCOM, angajații câștigă salarii cuprinse între 2.500 și peste 8.500 de euro, după măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, anul trecut, în septembrie. Au atacat tăierile de personal și venituri în instanță, iar Curtea de Apel București le-a dat câștig de cauză și a suspendat măsurile.

Angajaţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au contestat în instanţă reducerea salariilor cu 30%, invocând dificultăţi financiare. Potrivit Antena 3 CNN, ei susţin că micşorarea veniturilor le afectează capacitatea de a achita ratele bancare, taxele şcolare ale copiilor şi serviciile medicale. În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei.

Multe dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi reduse începând cu 1 ianuarie 2026, iar șeful ANRE, care se află printre ei, spune că s-a speriat de facturile mari la lumină și și-a schimbat furnizorul de energie electrică, potrivit Știrile Pro TV.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE