Nemulțumiți de micșorarea veniturilor

Ioana Laura Chiriță, fiica fostului șef, Dumitru Chriță, se află printre ei, însă aceasta nu și-a făcut public salariul. Conform unor declarații de avere mai vechi, la un moment dat, aceasta ocupa postul de consilier juridic expert monitorizare la ANRE.

Și Raluca Adriana Chirteș a contestat tăierea de salariu. Potrivit acelorași surse, aceasta este soția lui Ioan Chirteș, fost șef al Comisiei pentru controlul SRI, de la PNL. Potrivit declarației de avere a acestuia din 2023, soția era director în ANRE și a câștigat într-un an 279.382 de lei, net. Adică 55.876 de euro, ceea ce înseamnă lunar 4.656 de euro.   

Și Dragoș Daniel Tănăsoiu, fostul șef al Corpului de Control al lui Ludovic Orban, este nemulțumit de tăierea venitului. Tănăsoiu câștiga de la ANRE, în 2023, 304.897 de lei, net, pe an, adică 5.081 de euro.

Pe 29 ianuarie, Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de salariații ANRE prin care se cerea suspendarea procesului de reorganizare a instituției. Instanța a decis că solicitarea nu îndeplinește condițiile legale, iar reorganizarea rămâne în vigoare. 

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că hotărârea confirmă legalitatea măsurilor adoptate în baza legislației privind eficientizarea autorităților publice. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Cât se câștigă la ANCOM

În cazul ANCOM, angajații câștigă salarii cuprinse între 2.500 și peste 8.500 de euro, după măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, anul trecut, în septembrie. Au atacat tăierile de personal și venituri în instanță, iar Curtea de Apel București le-a dat câștig de cauză și a suspendat măsurile.

Angajaţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au contestat în instanţă reducerea salariilor cu 30%, invocând dificultăţi financiare. Potrivit Antena 3 CNN, ei susţin că micşorarea veniturilor le afectează capacitatea de a achita ratele bancare, taxele şcolare ale copiilor şi serviciile medicale. În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei.

Multe dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi reduse începând cu 1 ianuarie 2026, iar șeful ANRE, care se află printre ei, spune că s-a speriat de facturile mari la lumină și și-a schimbat furnizorul de energie electrică, potrivit Știrile Pro TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Unica.ro
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Nora lui Călin Georgescu, politicianul care se declară anti-sistem, lucrează la Hidroelectrica într-o poziție-cheie
Știri România 22:09
Nora lui Călin Georgescu, politicianul care se declară anti-sistem, lucrează la Hidroelectrica într-o poziție-cheie
A murit Victor Kapra, unul din pionerii presei economice și de IT din România
Știri România 22:05
A murit Victor Kapra, unul din pionerii presei economice și de IT din România
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Stiri Mondene 22:00
5 știri by Libertatea – Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Stiri Mondene 17:30
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews.ro
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax.ro
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
KanalD.ro
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe

Politic

Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Politică 20:21
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Politică 20:15
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)