Și-a asigurat al șaptelea mandat

Ca dar de ziua lui, la 81 de ani, și-a asigurat un al șaptelea mandat. Din nou, fără luptă. Omniprezența partidului său, Mișcarea Națională de Rezistență (NRM), slăbirea instituțiilor și presiunile din ce în ce mai flagrante au transformat alegerile într-o simplă formalitate. Yoweri Museveni însuși nu se preface că crede în suspans. „De ce aș părăsi o plantație de banane pe care am plantat-o ​​și care începe să dea roade?”, spune el de aproximativ cincisprezece ani.

Yoweri Museveni, în vârstă de 81 de ani, a fost declarat câștigător de către Comisia Electorală cu aproximativ 71,65% din voturi. Principalul său contracandidat, Bobi Wine (Robert Kyagulanyi), a obținut în jur de 24,7%.

Record de longevitate

Museveni conduce Uganda din 1986 (de 40 de ani). Această realegere îi asigură puterea până în 2031, consolidându-i statutul de unul dintre cei mai longevivi lideri din Africa. Pentru a putea candida de atâtea ori, el a eliminat anterior limitele de mandat (în 2005) și limita de vârstă (în 2017) din Constituție.

Scrutinul a fost marcat de acuzații grave de fraudă din partea opoziției, o blocare totală a internetului în perioada votului și reprimarea violentă a protestelor. Bobi Wine a fost plasat în arest la domiciliu imediat după alegeri, iar observatorii internaționali au ridicat semne de întrebare cu privire la corectitudinea procesului.

Museveni este descris ca un lider care se vede „etern”, prezentându-se ca singurul garant al stabilității și prosperității Ugandei, în ciuda faptului că o mare parte din populația tânără a țării nu a cunoscut niciodată un alt președinte.

Analiștii politici menționează adesea rolul crescând al fiului său, generalul Muhoozi Kainerugaba, sugerând că acesta este pregătit pentru a prelua eventual puterea, menținând controlul familiei asupra statului.

În 2023, președintele ugandez Yoweri Museveni a promulgat cea mai dură lege anti-LGBTQ din lume, care prevede pedeapsa cu moartea pentru homosexualitate. Măsura a stârnit indignare la nivel internațional, precum și condamnare din partea multor ugandezi, potrivit The Guardian.



