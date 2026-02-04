„Un plan nediscret de intervenție militară străină”

Apariția trupelor „Coaliției de Voință” pe teritoriul Ucrainei este categoric inacceptabilă, acestea vor fi considerate de Moscova ca ținte militare legitime, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

„Aceste trupe vor fi conduse de Marea Britanie și Franța. Toate acestea reprezintă, desigur, un plan nediscret de intervenție militară străină – așa trebuie numit. Pentru noi, acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat ea în cadrul briefingului.

Totodată, Zaharova a subliniat: „Rusia a declarat în repetate rânduri că dislocarea trupelor țărilor occidentale pe teritoriul Ucrainei, sub orice pretext, va reprezenta o amenințare la adresa securității noastre. Aceste trupe vor fi considerate de noi ca ținte militare legitime”.

Oferirea de garanții de securitate Ucrainei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat în ianuarie o declarație de intenție privind dislocarea forțelor multinaționale pe teritoriul Ucrainei după încetarea războiului.

Semnarea a avut loc în cadrul întâlnirii de la Paris a reprezentanților țărilor din „Coaliția de Voință”.

„Coaliția de voință” este formată din peste 30 de țări, în majoritate europene și aliate ale țării conduse de Volodimir Zelenski, și are ca obiectiv principal oferirea de garanții de securitate Ucrainei, dacă se va ajunge la un armistițiu cu Rusia. „Coaliția de Voință” înseamnă țările dispuse să ajute Ucraina în războiul declanșat de Rusia acum 4 ani.

Printre altele, această coaliție ia în considerare posibilitatea dislocării forțelor de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei după încheierea operațiunilor militare în această țară.

„Declarația de la Paris”

Cele 35 de țări ale „Coaliției voluntarilor”, printre care se numără și România, au validat, în ianuarie 2026, „Declarația de la Paris” care detaliază „garanții solide de securitate pentru o pace durabilă și stabilă” în Ucraina,, potrivit AFP.

Președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina după un armistițiu, menită să asigure securitatea țării.

Garanțiile de securitate pe care țările, în principal europene, din coaliție intenționează să le ofere cu sprijinul american după o ipotetică încetare a ostilităților sunt „cheia pentru ca niciun acord de pace să nu poată însemna o capitulare a Ucrainei și niciun acord de pace să nu poată însemna o nouă amenințare pentru Ucraina” din partea Rusiei, a asigurat el în cadrul unei conferințe de presă.

România nu va trimite trupe în Ucraina

România nu ia în calcul trimiterea de trupe, ci va oferi ajutor logistic și va ajuta la pregătirea soldaților ucraineni pe teritoriul țării noastre, iar Turcia și Bulgaria se vor ocupa de deminarea Mării Negre.

„Unitatea și coordonarea rămân esențiale, iar membrii coaliției și-au exprimat susținerea fermă pentru eforturile de pace conduse de Statele Unite, cu obiectivul unei păci juste și durabile, bazate pe respectarea dreptului internațional. România și-a reafirmat disponibilitatea de a contribui prin sprijin multidimensional pentru Ucraina și prin consolidarea securității în regiunea Mării Negre”, a declarat președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă după încheierea conferinței.









