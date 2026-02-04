Neclaritățile, semnalate de politologul Cristian Preda

Cristian Preda, politolog și fost membru în Parlamentul European din partea PDL (Partidul Democrat Liberal), a scris miercuri, 4 februarie, o postare pe Facebook în care arată că Hubert Thuma, vicepreședinte PNL și unul dintre cei mai mari contestari din partid ai lui Ilie Bolojan, are „diplomă de studii postuniversitare, dar fără una de licență”.

„Ieri seară, la Digi24, până să înceapă emisiunea, i-am întrebat pe cei doi jurnaliști și pe ceilalți doi invitați, ce meserie are Hubert Thuma. Cineva a zis că e inginer, altcineva – că ar fi jurist. Dar ce a studiat?, am întrebat. Mister!

După emisiune, am căutat un CV. Am găsit unul singur, pe site-ul Camerei Deputaților, din vremea când Thuma era deputat USL. În CV scrie că a studiat în Austria. Dar e ceva foarte straniu. După bacalaureatul obținut în 1994, Thuma afirmă că ar fi obținut, în anul următor, o diplomă de studii postuniversitare, în relații internaționale. După care, între 1995 și 1998, ar fi făcut studii universitare de economie, fără să fi obținut vreo diplomă.

În urmă cu vreo șase ani, mă miram că dr. Ciucă făcuse un master după ce își luase celebrul doctorat. Acum am descoperit că există un penelist și mai special, cu diplomă de studii postuniversitare, dar fără una de licență. Se pare că vremea în care activiștii PCR obțineau licența și, abia mai târziu, bacalaureatul nu e chiar apusă” se arată în postarea lui Cristian Preda.

Ce arată CV-ul lui Hubert Thuma

Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților în perioada în care Hubert Thuma era deputat USL, vicepreședintele PNL are o diplomă de Bacalaureat, obținută după studiile Gimnaziului Federal Real din Viena, între 1990-1994, astfel absolvind liceul la vârsta de 20 de ani.

Un an mai târziu, acesta a obținut o diplomă de absolvire în relații internaționale – comerț exterior, a unor cursuri post universitare, în urma unei derogări speciale ale ministerului de resort. Între anii 1995 și 1998, Hubert Thuma a urmat apoi cursurile universității de studii economice din Viena.

La doi ani după finalizarea studiilor universitare, acesta este angajat ca director de vânzări regional pentru Polonia și Cehia în cadrul companiei RHI AG. Ocupă apoi numai funcții de director regional sau general până la data la care a fost publicat CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților, în diverse companii: Arthur Hunt GmbH și Valbert Vienna, cu sediul în Austria, respectiv Litra Internațional SRL.

Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Foto: cdep.ro.

Condamnat definitiv în 2014

Hubert Thuma este președintele CJ Ilfov și vicepreședinte al PNL și un puternic contestatar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Marți, 3 februarie, acesta a transmis într-un mesaj pe Facebook, că este necesară „o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări”. Este al treilea mesaj al lui Thuma din 2026 la adresa lui Bolojan, șeful partidului din care face parte.

Acesta a fost condamnat definitiv în 2014 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție. Într-o declarație oferită HotNews.ro după ce a fost ales președinte CJ Ilfov, în 2017, Thuma menționa că perioada de încercare a sentinței, de doi ani, a încetat și astfel a respectat criteriile de integritate ale partidului.

„Condamnă pe inculpatul THUMA HUBERT-PETRU-ȘTEFAN, la data faptelor vicepreședinte al unui partid politic – filiala Ilfov, în prezent deputat, la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite” se arată într-un comunicat oficial DNA emis la acea vreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Primele declarații ale Corinei Tarniță despre legătura cu Jeffrey Epstein. A comunicat constant cu el între 2008 și 2012
Știri România 08:39
Primele declarații ale Corinei Tarniță despre legătura cu Jeffrey Epstein. A comunicat constant cu el între 2008 și 2012
Afaceristă din România, înșelată cu 2.500.000 de dolari de „prințul moștenitor al Dubaiului”. DIICOT anchetează cazul
Știri România 07:57
Afaceristă din România, înșelată cu 2.500.000 de dolari de „prințul moștenitor al Dubaiului”. DIICOT anchetează cazul
Parteneri
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Adevarul.ro
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte”
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
Fanatik.ro
Prima apariție în presă a lui Florin Prunea, la doar 10 ani, când juca atacant pentru Dinamo. Cum a ajuns să fie portar
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Stiri Mondene 03 feb.
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Stiri Mondene 03 feb.
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, arestaţi. Ar fi încercat să saboteze nave militare germane
ObservatorNews.ro
Un român și un grec, angajați în portul Hamburg, arestaţi. Ar fi încercat să saboteze nave militare germane
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax.ro
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Politică 08:51
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Politică 03 feb.
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv
Fanatik.ro
Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință
Spotmedia.ro
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință