Autoritățile avertizează că „portița” tehnică invocată de unii călători – lipsa cititoarelor speciale pentru noile documente – nu îi exonerează de plata amenzii.

Cum funcționează controlul pentru noile buletine

Deși dispozitivele standard ale controlorilor STB pot întâmpina dificultăți tehnice cu noile documente, procedura de sancționare a fost adaptată. Controlorii acționează în echipe mixte, alături de agenți de la Poliția Locală.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice. Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Poliția Locală și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, se arată în comunicatul PMB.

Polițiștii intervin punctal mai ales în cazurile „delicate”, unde călătorii frauduloși devin recalcitranți sau refuză legitimarea, o situație tot mai frecventă în ultima perioadă.

Potrivit datelor oficiale, peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți electronice de identitate.

Suprataxă sau amendă

Municipalitatea face un apel la logică financiară, subliniind disproporția dintre prețul corect al unei călătorii și costul fraudei:

3 lei: Prețul unui bilet valabil.

80 lei: Suprataxa achitată pe loc (echivalentul unui abonament lunar nelimitat).

300 – 500 lei: Amenda aplicată celor care refuză plata suprataxei, sumă ce se consemnează într-un proces verbal.

2025, anul scuzelor și al agresiunilor

Societatea de Transport București a raportat pentru anul 2025 zeci de mii de călători prinși fără titlu de călătorie, dar și o creștere alarmantă a actelor de vandalism și a agresiunilor asupra personalului de control.

Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB, a descris peisajul cotidian din autobuze și tramvaie: „Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și cazuri de vandalism, când controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători”.

