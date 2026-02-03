Ce este un incendiu

Un incendiu este un fenomen de ardere necontrolată, autoîntreținută, care se produce rapid în timp și spațiu și cauzează pagube materiale și/sau pierderi de vieți omenești. Acesta poate izbucni doar dacă sunt prezente toate cele trei elemente ale așa-numitului triunghi al focului sunt prezente simultan: combustibilul (materialul care arde), oxigenul și sursa de aprindere (căldura). Lipsa oricăruia dintre acești factori împiedică formarea focului sau îl stinge.

De altfel, acest principiu reprezintă fundamentul tuturor metodelor de stingere a incendiilor. Incendiul generează căldură, lumină și gaze periculoase, necesitând intervenție de urgență și organizată pentru a putea fi stins. Focul nu poate porni și nici nu poate continua fără o cantitate suficientă de căldură. Aceasta poate fi eliminată, de exemplu, prin stropirea cu apă, care se transformă în abur și absoarbe căldura din mediul înconjurător. De asemenea, lipsa combustibilului sau absența oxigenului opresc incendiul, potrivit Monaghan.ie.

Importanța prevenirii incendiilor

Prevenirea incendiilor nu reprezintă doar o acțiune punctuală, ci un demers continuu și esențial, menit să salveze vieți, să protejeze bunurile și să mențină siguranța comunităților. Deși incendiile pot apărea brusc, multe dintre ele pot fi evitate prin cunoașterea riscurilor și aplicarea măsurilor adecvate de precauție. Înțelegerea importanței prevenției este primul pas pentru a diminua impactul devastator pe care focul îl poate avea asupra locuințelor, afacerilor și, cel mai important, asupra vieților oamenilor.

Incendiile pot izbucni într-o clipă, fie ca urmare a unor defecțiuni ale instalațiilor electrice, a accidentelor în bucătărie sau a lumânărilor lăsate nesupravegheate. Chiar dacă motivele diferă, consecințele sunt adesea similare: pagube materiale, răniri și, în cele mai grave cazuri, pierderi de vieți. Totuși, multe dintre aceste situații pot fi prevenite prin aplicarea unor măsuri proactive de siguranță la foc. Respectarea constantă a regulilor de prevenire a incendiilor pe tot parcursul anului contribuie la reducerea apariției acestora și la protejarea lucrurilor și oamenilor care contează cu adevărat, relatează fpsweb.net.

Ce trebuie să știi despre incendii

Te-ai gândit vreodată că, în cazul în care un incendiu izbucnește în locuința ta, ai putea avea doar câteva minute pentru a te salva? În astfel de situații, detectoarele de fum care funcționează corespunzător și un plan de evacuare bine pus la punct și exersat în mod regulat pot face diferența între viață și moarte. Descoperă ce alte măsuri poți lua pentru a proteja siguranța casei tale și a celor dragi.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci în cazul izbucnirii unui incendiu este să te îndepărtezi imediat fără să-ți pui viața în pericol. Ieși din locuință, rămâi în siguranță și apelează numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutor. Nu te întoarce niciodată în casă pentru a recupera obiecte personale sau pentru a scoate alte persoane, indiferent de situație.

În cazul în care ieșirea nu este posibilă, adăpostește-te într-o încăpere cât mai îndepărtată de foc, închide bine ușa și anunță imediat serviciile de urgență. De asemenea, poți sigila golurile de la ușă cu pături, prosoape sau haine umede pentru a împiedica pătrunderea fumului și a flăcărilor. Dacă ai posibilitatea, deschide un geam pentru ventilație și rămâi în locul respectiv până la sosirea echipajelor de intervenție.

Cele mai frecvente cauze ale incendiilor domestice sunt coșurile de fum necurățate sau defecte, instalațiile electrice improvizate sau deteriorate și defecțiunile sistemelor de gaze naturale. Trebuie să știi că un incendiu poate deveni extrem de periculos în doar două minute, iar o casă întreagă poate fi cuprinsă de flăcări în mai puțin de cinci minute.

Ce altceva trebuie să mai știi

Focul este rapid. Chiar și o flacără mică poate escalada într-un incendiu major devastator în mai puțin de 30 de secunde. În doar câteva minute, fumul dens și negru poate invada întreaga locuință, iar flăcările pot cuprinde toate camerele.

Focul este fierbinte. Căldura emanată de un incendiu poate fi mai periculoasă decât flăcările în sine. Temperaturile pot ajunge la 37°C la nivelul podelei, însă acestea pot urca până la 315°C la înălțimea ochilor. Inhalarea aerului atât de fierbinte poate provoca arsuri severe la nivelul plămânilor și poate topi hainele pe piele.

Focul este întunecat. Deși incendiul începe cu o flacără vizibilă, acesta produce rapid fum dens și întuneric complet, reducând vizibilitatea și crescând riscul de dezinorientare.

Focul este mortal. Cele mai multe victime survenite în urma unor incendii nu sunt cauzate de flăcări, ci de fumul și de gazele toxice. Acestea pot provoca amețeli, stare de somnolență și dezorientare, ceea ce sporește riscul de deces înainte ca flăcările să ajungă la victime.

Cum să previi un incendiu

Adoptarea unor măsuri simple, dar eficiente, poate face diferența între viață și moarte. Fiecare acțiune responsabilă contribuie la reducerea riscurilor, iar ghidul următor cuprinde recomandări practice și reguli esențiale pentru a-ți proteja locuința și pe cei dragi.

Măsuri de siguranță în locuință

Siguranța în locuință

Solicită un control gratuit de prevenire a incendiilor prin serviciile voluntare pentru situații de urgență. Contactează primăria locală sau, în cazul Bucureștiului, primăria de sector pentru a programa inspecția.

Instalează detectoare de fum în fiecare cameră și pe holuri. Acestea pot reduce semnificativ riscul de accidente sau victime în caz de incendiu. Testează-le regulat și schimbă bateriile atunci când sunt descărcate.

Montează detectoare de monoxid de carbon, de preferință combinate cu cele de fum.

Achiziționează un stingător de incendiu și învață să-l folosești corect. Poți solicita instruire de la pompierii locali.

Asigură-te că rutele de evacuare sunt libere de obstacole precum biciclete, mobilier, ghivece sau cărucioare. În blocuri, asociațiile de proprietari sunt obligate prin lege să mențină căile de evacuare libere (art. 107 lit. b din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007). Dacă observi obstacole, anunță imediat asociația de proprietari.

Menține materialele inflamabile la cel puțin 1 m distanță de sursele de căldură și lumânări.

Curăță periodic spațiile de depozitare, evitând acumularea de ziare și reviste vechi care pot favoriza propagarea focului.

Verifică instalațiile electrice și solicită intervenția unui specialist autorizat pentru orice reparație.

NU fuma niciodată în pat și dormi cu ușile dormitoarelor închise, acestea împiedicând răspândirea rapidă a focului.

Învață copiii cum funcționează alarmele de fum și ce trebuie să facă la auzul acestora. Nu lăsa chibrituri, brichete sau materiale inflamabile la îndemâna lor

Nu îi încuia pe copii în casă și lasă-le cheia la îndemână. Mulți copii sunt victime ale incendiilor pentru că nu pot ieși singuri în caz de urgență.

Exersează evacuarea din locuință de cel puțin două ori pe an. Arată-le membrilor familiei cum să se oprească, să se așeze la pământ și să se rostogolească dacă le iau foc hainele.

Fiecare persoană din casă trebuie să cunoască cel puțin două modalități de evacuare, locul de întâlnire sigur și numărul de urgență 112.

Încheie o asigurare a locuinței împotriva incendiilor pentru protecție suplimentară.

Siguranța în bucătărie

Nu părăsi niciodată bucătăria când gătești. Dacă trebuie să te îndepărtezi, oprește aragazul.

Menține materialele inflamabile la distanță de aragaz: prosoape, mănuși, ambalaje sau perdele.

În cazul unui incendiu mic pe plită: acoperă tigaia cu un capac și oprește arzătorul. NU turna apă peste flăcările de grăsime.

În cazul unui incendiu în cuptor: oprește alimentarea și păstrează ușa închisă.

Dacă focul se extinde la alte obiecte, evacuează imediat și închide ușa în urma ta.

Este recomandat să ai în bucătărie un stingător sau o pătură de incendiu.

Folosește stingătorul doar dacă este sigur și urmează instrucțiunile de pe aparat.

Siguranța încălzirii

Menține tot ce poate lua foc la cel puțin 1 metru de sursele de căldură.

Folosește doar combustibilul și dispozitivele pentru care a fost proiectată instalația de încălzire, respectând instrucțiunile producătorului.

Evită să folosești sobe sau cuptoare pentru încălzirea locuinței. Dacă totuși folosești sobă, păstrează materialele combustibile la distanță și izolează soba față de pereți și podea. Stinge focul înainte de culcare.

Depozitează cenușa într-un recipient metalic, exterior, departe de clădiri și materiale combustibile.

Pune un ecran de protecție în fața șemineului și păstrează ușița sobei închisă.

Curăță coșurile de fum anual și verifică lunar pentru eventuale blocaje sau deteriorări. Apelează la un specialist autorizat și taie ramurile copacilor din apropiere.

Nu improviza la instalațiile de gaz sau aparatele electrice defecte. Verificarea etanșeității se face doar cu soluție de apă cu săpun, nu cu flacără.

Alege încălzitoare cu termostat care opresc automat funcționarea la cădere.

Siguranța instalaţiei electrice

Oprește imediat întrerupătoarele fierbinți și becurile care pâlpâie. Înlocuiește cablurile deteriorate.

Nu trece cabluri sub covoare sau mobilier.

Nu schimba singur siguranțele; apelează la electrician autorizat.

Înlocuiește prelungitoarele uzate și repară firele expuse sau ștecherele slăbite.

Asigură-te că firele nu sunt prinse cu cuie sau plasate în zone cu trafic intens.

Prizele trebuie să aibă plăci de protecție și să nu prezinte cabluri expuse.

Evită supraîncărcarea prizelor și a prelungitoarelor.

Este interzis:

să folosești aparate sau cabluri defecte ori improvizate;

să suprasoliciti rețeaua electrică prin conectarea simultană a mai multor receptori;

să lași nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune (fier de călcat, reșou, radiator);

să înlocuiești siguranțele cu fuzibile supradimensionate.

Siguranța fumatului

Nu fuma în pat.

Fumează doar în aer liber și stinge complet țigările într-o scrumieră adâncă.

Nu lăsa țigările aprinse nesupravegheate.

Nu fuma și nu permite fumatul acolo unde se utilizează oxigen medical.

Siguranța la foc deschis

Evită lumânările pentru iluminat; folosește lanterne pe baterii sau batoane luminoase. Dacă le folosești, nu le lăsa nesupravegheate și pune-le în suporturi stabile și sigure.

Păstrează materialele inflamabile la cel puțin 1 m distanță.

Înainte de a părăsi încăperea, stinge toate lumânările.

Nu arde deșeuri sau vegetație; aceste practici sunt ilegale și sancționate cu amendă sau închisoare conform legii (OUG nr. 92/2021, art. 66, alin. 1 lit. e).

Nu folosi flacără pentru verificarea etanșeității buteliilor sau conductelor de gaz; folosește soluție de apă cu săpun.

Siguranța copiilor

Depozitează chibriturile și brichetele la înălțime și în locuri inaccesibile.

Învață copiii să nu atingă niciodată focul sau materiale inflamabile.

Nu-i încuia în casă; lasă-le cheia la îndemână. Mulți copii sunt victime în caz de incendiu pentru că nu au nici o posibilitate de a ieși singuri.

Cum să acţionezi în caz de incendiu

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ieși cât mai repede din clădire. Așează-te pe podea și acoperă-ți fața cu mâinile. Cum fumul și gazele toxice se ridică către tavan, va trebui să mergi cât mai aproape de sol, pe burtă, către cea mai apropiată ușă sau fereastră. Înainte de a deschide o ușă, verifică temperatura clanței sau a ușii cu dosul palmei. Dacă sunt fierbinți sau dacă simți fum în jur, nu deschide ușa și folosește o altă cale de evacuare, dacă este sigură. Închide ușile și ferestrele pe măsură ce te apropii de ieșire pentru a limita răspândirea focului. Dacă locuiești la bloc, pentru a coborî, folosește scările, în nici un caz liftul. Dacă nu poți ieși din casă, etanșează spațiile din jurul ușii, inclusiv gaura cheii, pentru a împiedica pătrunderea fumului, deschide fereastra încăperii și strigă după ajutor. Rămâi la fereastră până la sosirea pompierilor, recomandă experții de la fiipregătit.ro. Iată și alte măsuri:

Apelează imediat serviciile de urgență la numărul unic 112 și furnizează toate informațiile necesare despre locație și persoane aflate în pericol.

Nu te întoarce niciodată în clădire, indiferent de obiecte sau de persoane rămase în urmă.

Mergi la locul de întâlnire sigur stabilit pentru familie.

Când sosesc pompierii, informează-i despre cine mai este în interior, inclusiv animalele de companie.

Alte sfaturi:

Dacă hainele tale iau foc, oprește-te, așează-te pe podea și rostogolește-te până când focul este stins. Acoperă-ți fața cu mâinile în timpul rostogolirii.

Dacă nu poți face asta, încearcă să înăbuși flăcările cu o pătură umedă sau cu un prosop.

Nu alerga, deoarece viteza face ca flăcările să ardă mai repede.

După stingerea focului, nu aplica creme sau alte substanțe, ci acoperă arsurile cu folie de supraviețuire și solicită asistență medicală specializată. Dacă nu deții una, răcește arsurile sub jet de apă călduță/rece timp de 3-5 minute.

Pentru incendii mici, folosește stingătorul dacă este sigur. Urmează instrucțiunile indicate pe aparat.

Ce trebuie să faci după incendiu

După un incendiu, siguranța și recuperarea sunt prioritare. Este esențial să acționezi calm, să acorzi primul ajutor, să respecți indicațiile autorităților și să evaluezi pagubele într-un mod organizat. Iată care sunt recomandările autorităților pentru a-ți proteja viața și bunurile tale imediat după un incendiu:

Acordă imediat primul ajutor acolo unde este nevoie. Răcește și acoperă arsurile pentru a preveni complicații sau infecțiile și solicită asistență medicală pentru tine, familia ta și animalele de companie.

Stai departe de locuință până când pompierii confirmă că este sigur să te apropii și reintră cu atenție, evitând obiectele care pot cădea.

Nu reconecta singur utilitățile, ci apelează la persoane autorizate.

Dacă ai nevoie de locuință temporară, alimente sau medicamente, contactează serviciile sociale locale sau ONG-uri, precum Crucea Roșie.

Acordă atenție recuperării emoționale și modului în care tu și cei dragi gestionați stresul.

Urmează instrucțiunile de siguranță pentru curățarea locuinței și aruncă orice aliment expus la căldură, fum sau funingine.

Fă un inventar foto al casei și obiectelor deteriorate și contactează compania de asigurări pentru despăgubiri; dacă ești chiriaș, informează și proprietarul.

Vezi şi cum se acordă primul ajutor în caz de arsuri!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE