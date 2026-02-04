Șeful Guvernului a confirmat că reforma administrației a intrat deja în circuitul de avizare și va fi adoptată săptămâna viitoare prin asumarea răspunderii în Parlament.

„Oxigen” pentru companii

Simultan cu reforma statului, Executivul pregătește terenul pentru relansarea mediului privat. Ministrul de Finanțe va prezenta joi pachetul economic, care urmează să fie dezbătut în această săptămână și cu sindicatele și patronatele în Consiliul Național Tripartit.

„Acest pachet conține soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje de exemplu, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile și scheme de garanții, de exemplu, prin Banca de Investiții și Dezvotare”, a anunțat Ilie Bolojan.

Premierul a detaliat pilonii acestui plan, gândit să mute economia pe „baze sănătoase”:

  • Facilități fiscale: Credite fiscale pentru companii și deduceri din impozitul pe profit pentru investiții;
  • Tehnologizare: Măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje;
  • Sectoare strategice: Sprijin specific pentru cercetare-dezvoltare și domenii de viitor, Bolojan menționând explicit exploatarea și prelucrarea metalelor rare;
  • Exporturi: Scheme de ajutor de stat și garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare, țintite către zonele cu deficit comercial, pentru a stimula exporturile.

„Vorbim de pachete care să stimuleze anumite domenii care pot fi relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, în așa fel încât prin măsuri suplimentare de simplificare, debirocratizare, de scurtarea termenului de avizare, plus schemele de sprijin, plus rezolvarea problemelor de bază, să ne punem economia într-adevăr pe baze sănătoase, în așa fel încât România să se dezvolte în următori ani”, a spus Ilie Bolojan.

„Legislația va defini pachete de sprijin care să susțină, de exemplu ,componentele de cercetare-dezvoltare, care să susțină investițiile străine în România, pentru a le atrage, care să susțină anumite sectoare care au valoare în viitor, de exemplu, componenta de metale rare”, a continuat Ilie Bolojan. 

Promisiunea anului: Stop creșterii taxelor

În ceea ce privește povara fiscală, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de stabilitate: anul acesta se încheie ciclul măsurilor de corectare a deficitului, iar Guvernul nu va mai introduce taxe și impozite noi. Premierul a subliniat că efortul financiar se va muta de pe umerii contribuabililor pe cei ai statului, prin restructurarea aparatului bugetar.

„Greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat. Trebuie să închidem componenta de nedreptăți. În a doua jumătate a acestui an se vor vedea treptat efectele acestor măsuri”, a conchis Ilie Bolojan, punctând necesitatea recâștigării încrederii sociale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027.

