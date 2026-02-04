Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat

Decizia vine pe fondul unui optimism economic generat de exploatările offshore: Guvernul mizează pe o supraproducție de gaze naturale provenite din Marea Neagră, care ar trebui să mențină costurile la un nivel suportabil.

Perioada de tranziție: 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027

Șeful Executivului a explicat că, pentru a evita șocurile de preț și distorsiunile create de vechea schemă de plafonare (care a generat datorii uriașe statului), noul mecanism va controla costurile pe întreg lanțul economic.

„Prețul gazelor naturale pentru populație și pentru producătorii de energie termică va fi stabilit de stat timp de un an, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, odată cu eliminarea schemelor de plafonare”, a anunțat Ilie Bolojan.

„Propunem ca între 1 aprilie, anul acesta, și sfârșitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie. Nu va mai fi un preț plafonat, ci un preț administrat. Asta înseamnă că vom reglementa prețul pe tot lanțul, de la producători la transportatori, distribuitori și furnizori”, a declarat premierul.

Cine sunt beneficiarii prețului administrat

Consumatorii casnici: Populația va avea un tarif stabil timp de un an, indiferent de fluctuațiile pieței. CET-urile: Prețul fix se aplică și cantităților de gaz utilizate pentru producerea energiei termice, protejând astfel locatarii racordați la sistemele centralizate de încălzire.

Pentru restul consumatorilor (non-casnici), prețurile vor fi lăsate la liber, dictate de piață.

„În acest interval tranzitoriu, prețul va fi administrat pe întreg lanțul – de la producător la distribuitor și furnizor – și se va aplica tuturor consumatorilor casnici și CET-urilor, asigurând stabilitatea tarifelor pe durata unui an. Pentru ceilalți consumatori, prețurile vor fi lăsate la nivelul pieței, măsura având ca scop protejarea populației și evitarea problemelor apărute în anii anteriori”, a mai anunțat Ilie Bolojan.

Miza strategică: gazele din Marea Neagră

Premierul consideră că anul viitor (2027) este momentul ideal pentru liberalizarea totală, întrucât România se va afla într-o poziție privilegiată de „supraproducție”.

Extracția masivă din Marea Neagră este garanția că oferta va depăși cererea, ținând prețurile jos în mod natural.

Mai mult, Ilie Bolojan a subliniat că obiectivul Guvernului nu este doar extracția, ci și reindustrializarea.

„Vreau ca cea mai mare parte a gazelor care vor fi extrase din perimetrele din Marea Neagră să fie prelucrate în România”, a punctat acesta, precizând că strategia va genera noi locuri de muncă.

