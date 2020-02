Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că George Burcea a plecat de acasă de mai bine de o săptămână, lăsându-și singură soția și pe cele două fetițe.

Dacă până acum a evitat să vorbească despre acest subiect, iată că artista a scris un mesaj pe contul de Facebook, fără a da prea multe detalii despre ce se întâmplă în familia ei, vedeta vrând să își protejeze fetițele.

„Dragilor, vă mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase și de susținere ? Le-am citit pe toate ❤ Tot ce pot să vă spun, este ca ceea ce s-a scris în presă este adevarat?. În rest, altceva nu pot să declar momentan, deoarece sunt momente delicate, iar Ella si Clara trebuie potejate. ??

Vă îmbrățisez cu drag?, mereu a voastra AB”, a fost mesajul trist transmis de Andreea.

Corespondență din Milano de la trimisul special Libertatea. Turism în vremea coronavirusului: city-tour cu autobuzul gol și chelneri cu mănuși chirurgicale

Un bărbat din Olt care a călătorit în avion cu italianul infectat s-a plimbat prin București și s-a dus la o emisiune TV! Cum a fost găsit

Andreea Marin a vorbit pentru prima oară despre problemele cu inima, pe care le are de câțiva ani: „Simțeam că nu mai am aer!”