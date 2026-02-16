Cele trei state baltice au investit masiv în apărare fiind pregătite de un conflict cu Rusia

„Vom aduce războiul în Rusia și vom lansa atacuri adânci în interiorul țării. Știm exact ce avem de făcut”, a afirmat Tsahkna. Potrivit acestuia, cele trei state baltice au investit masiv în apărare, ajungând să aloce 5% din PIB-ul regiunii pentru acest sector, pentru a-și dezvolta capacitățile de apărare.

Declarațiile ministrului au venit în contextul îngrijorărilor legate de posibilele planuri ale Rusiei de a invada și ocupa parțial un stat baltic după încheierea războiului din Ucraina.

„Le vom duce războiul adânc în Rusia”, avertizează ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, Foto: Profimedia Images

Prima țintă din vecinătatea Rusiei în caz de invazie

Un scenariu conceput de oficiali militari NATO și germani a simulat o invazie rusă în Lituania, în care Rusia și-a atins majoritatea obiectivelor în doar câteva zile. De asemenea, orașul estonian Narva, situat aproape de granița cu Rusia, a fost identificat drept o posibilă țintă de invazie.

Cu toate acestea, Tsahkna, prezent la Conferința de Securitate de la München, a respins aceste scenarii, calificându-le drept depășite. „Planurile anterioare erau de genul: dacă vine Rusia, atunci NATO va câștiga în cele din urmă războiul. În acest caz, niciun estonian nu ar mai rămâne în viață. Deci, nu ne interesăm de astfel de planuri”, a spus el, adăugând că statele baltice nu vor permite Rusiei să intre pe teritoriile lor fără o rezistență fermă.

Narva, în decembrie 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia ar putea ieși victorioasă, în timp ce NATO ar fi paralizată de indecizie, potrivit unei simulări de război controversată

Un joc de război organizat de publicația germană Die Welt a stârnit controverse în rândul liderilor baltici, deoarece a sugerat că Rusia ar putea ieși victorioasă, în timp ce NATO ar fi paralizată de indecizie. În simulare, Statele Unite nu au invocat Articolul 5 al tratatului de apărare colectivă NATO, de teama unui al Treilea Război Mondial, iar Germania nu a reușit să respingă trupele ruse, deși avea o brigadă staționată în Lituania.

Potrivit simulării, Rusia ar justifica invazia prin crearea unei așa-numite „crize umanitare”, strategie similară cu cea folosită în Ucraina, unde a pretins protejarea minorităților rusofone. Trupele ruse au ocupat orașul lituanian Marijampolė și au preluat controlul asupra importantului coridor Suwalki, o zonă strategică care leagă Polonia de statele baltice.

Reacții din partea liderilor baltici

Rezultatele acestui scenariu au fost criticate dur de liderii din regiune, care susțin că ipotezele sunt nerealiste și insultătoare. „Astfel de scenarii sunt, sincer, o insultă la adresa țărilor de pe linia frontului, care sunt prea des prezentate ca simple obiecte pasive, mai degrabă decât ca subiecți cu voință proprie”, a declarat ambasadorul Estoniei în Regatul Unit, Sven Sakkov, într-o postare recentă pe X (fostul Twitter).

Colonelul lituanian în retragere, Gintaras Bagdonas, a criticat și el simularea, afirmând pentru postul public LRT: „Ce este scris acolo este o absurditate. Nu știu care au fost obiectivele acestui joc de război – poate că sunt prea politizate, menite să evidențieze o amenințare sau să educe publicul german sau alți cetățeni europeni.”

Conform lui Tsahkna, statele baltice sunt hotărâte să-și apere independența cu orice preț. „Acesta este planul nostru, pentru că nu există altul. Nu putem lăsa Rusia să intre în statele baltice și [doar] apoi să contraatacăm”, a subliniat ministrul estonian, citat de The Telegraph.

Primele ținte ale Rusiei din Occident în cazul diferitelor tipuri de conflict

Moscova a trasat deja o ierarhie a represaliilor nucleare, vizând direct nucleul de putere al Europei. Marea Britanie (cu accent pe centrele de comandă și bazele din Scoția), Germania și Polonia sunt primele pe listă, fiind considerate „motoarele” logistice și politice ale rezistenței occidentale. Nici bazele din Scoția nu sunt scutite de un atac al rușilor.

În acest scenariu de coșmar, Rusia ar urmări să provoace un șoc paralizant, sperând că lovirea acestor piloni va duce la prăbușirea unității NATO înainte ca Statele Unite să poată interveni masiv.

Arma nucleară rusă Burevestnik – supranumită „Cernobîlul zburător” și presupusă a fi capabilă să zboare zile întregi pentru a sonda punctele slabe ale Occidentului, Foto: Profimedia

Țările Baltice și România reprezintă „zona zero” a confruntării convenționale

La nivel regional, Țările Baltice și România reprezintă „zona zero” a confruntării convenționale imediate. Pentru Lituania, Letonia și Estonia, amenințarea este existențială, Rusia vizând ocuparea rapidă a coridorului Suwalki pentru a izola regiunea de restul Europei. În oglindă, pe flancul sudic, Portul Constanța și baza de la Mihail Kogălniceanu sunt identificate ca ținte prioritare de către generalul Ben Hodges; distrugerea lor ar bloca „ușa de intrare” a întăririlor aliate, lăsând sud-estul Europei vulnerabil în fața flotei ruse și a rachetelor lansate din Crimeea.

Care ar fi prima țintă a NATO în caz de conflict cu Rusia

Răspunsul NATO, așa cum indică sursele citate, nu s-ar limita la defensivă, ci ar viza neutralizarea imediată a „pintenilor” rusești care pot lansa atacuri. Prima țintă a Alianței ar fi regiunea Kaliningrad, un punct critic unde Rusia a masat rachete Iskander capabile să poarte capete nucleare către Berlin sau Varșovia. De asemenea, infrastructura militară din Crimeea și bazele rusești din apropierea granițelor baltice ar fi lovite preventiv pentru a suprima capacitatea Moscovei de a domina spațiul aerian și maritim, transformând întreg Flancul Estic într-o zonă de excludere militară totală.

