„Va fi foarte fericită”

Vedeta, în vârstă de 50 de ani, menționase deja în urmă cu câteva luni, prin intermediul unei surse din cercul său apropiat, că ia în considerare mutarea și scoaterea la vânzare a spectaculoasei sale vile din Los Angeles.

Se pare că au apărut deja mai mulți potențiali cumpărători pentru magnifica sa reședință.

„Ea este pregătită pentru o viață care să nu se mai învârtă în jurul orașului Los Angeles”, a declarat o sursă apropiată pentru revista People.

Singurul lucru care o mai ținea atașată de oraș era faptul că gemenii săi, Vivienne și Knox, erau minori; însă acest aspect se va rezolva în iulie 2026, când aceștia vor împlini 18 ani, iar acordul de custodie cu fostul său soț, Brad Pitt, nu o va mai condiționa.

„Vedeta din Eternals „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, a declarat anterior sursa citată. „Nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad”.

Vivienne și Knox, cei mai tineri dintre cei șase copii ai săi, vor împlini 18 ani pe 12 iulie. „Ia în calcul mai multe destinații în străinătate”, a adăugat sursa. „Va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles-ul”, fără ca nimic sau nimeni să o mai condiționeze din punct de vedere legal.

A doua sa casă

„Decizia Angelinei Jolie de a se muta are la bază o prioritate clară: copiii săi. „Când ai o familie numeroasă, îți dorești pentru ei intimitate, liniște și siguranță», a mărturisit ea pentru The Hollywood Reporter în 2024.

Actrița din Maleficent s-a arătat mereu deranjată atunci când limitele vieții private ale copiilor săi au fost încălcate. „Niciunul dintre copiii mei nu își dorește să fie în fața camerelor în acest moment. Sunt foarte discreți”, explica ea în timpul unui interviu la emisiunea Good Morning America, menționând că, de exemplu, „Shiloh este extrem de rezervată” și este cea căreia îi plac cel mai puțin reflectoarele.

„Acum am o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… acea umanitate pe care am găsit-o la celălalt capăt al lumii nu este aceeași cu cea pe care am găsit-o aici, în timp ce creșteam. Voi petrece mult timp în Cambodgia. Îmi voi vizita rudele oriunde s-ar afla”, a dezvăluit ea.

Surse citate de People și preluate de presa internațională susțin că Jolie plănuiește să își împartă timpul între Europa și Cambodgia, țară a cărei cetățenie o deține și pe care o consideră „a doua sa casă”.

Deține o proprietate de 60.000 de hectare

Angelina Jolie s-a îndrăgostit de Cambodgia în timpul filmărilor pentru Lara Croft: Tomb Raider. În această țară l-a adoptat pe fiul său, Maddox, a găsit o legătură emoțională profundă și o consideră a doua sa patrie spirituală.

Acolo deține o casă tradițională cambodgiană, situată pe o proprietate de 60.000 de hectare pe care a transformat-o în zonă protejată, unde a lucrat ani de zile pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a proteja mediul înconjurător.

„Legătura pe care a găsit-o în această țară este atât de puternică încât, în 2001, a contactat Națiunile Unite și și-a început activitatea filantropică în calitate de ambasador al bunăvoinței pentru refugiați. „Cambodgia a fost țara care m-a făcut să conștientizez situația refugiaților”, a explicat ea într-un interviu pentru Vogue India. „M-a impulsionat să mă implic în chestiuni internaționale ca niciodată înainte și să mă alătur ACNUR. Dar, mai presus de toate, m-a transformat în mamă”.

Ce spune despre adopția celor 3 copii

Își amintește cum, în 2001, se afla în Samlout și, privind un copil mic care se juca cu niște cuburi pe podea, a avut o viziune clară: „Fiul meu este aici”.

„Câteva luni mai târziu, l-am cunoscut pe bebelușul Mad într-un orfelinat. Nu pot explica asta și nu cred în mesaje divine sau superstiții, dar a fost ceva real și clar”. Jolie a mai adoptat ulterior doi copii, pe Zahara și pe Pax, după ce a început relația cu Pitt.

Starul din Once Upon a Time in… Hollywood i-a adoptat ulterior pe cei trei copii ai Angelinei ca fiind ai săi. Actrița are, de asemenea, trei copii biologici cu Pitt: Shiloh, Vivienne și Knox.

„De mică am vrut să adopt, pentru că știam că există copii fără părinți”, a declarat ea pentru Vanity Fair în 2008. „Nu este o chestiune umanitară, pentru că nu o văd ca pe un sacrificiu. Este un dar. Suntem cu toții norocoși că ne avem unii pe alții”.

„Cred că este foarte periculos”

Jolie a criticat recent situația actuală din Statele Unite în timpul prezenței sale la Festivalul de Film de la San Sebastián.

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o mai recunosc”, a deplâns ea. „Am trăit dintotdeauna la nivel internațional; familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea… Viziunea mea despre lume este una egalitară, unită și internațională. Orice lucru, în orice loc, care divide sau limitează exprimarea și libertățile personale ale cuiva, cred că este foarte periculos”.

Și a concluzionat: „Trăim vremuri atât de grave, încât trebuie să avem grijă să nu spunem lucruri cu ușurință. Traversăm momente foarte, foarte dificile”.

Această perspectivă internațională, forjată în decenii de călătorii și întâlniri cu realități diverse, explică dezamăgirea sa crescândă față de climatul actual din Statele Unite și decizia de a începe o etapă nouă, departe de Hollywood.

