„Va fi foarte fericită”

Vedeta, în vârstă de 50 de ani, menționase deja în urmă cu câteva luni, prin intermediul unei surse din cercul său apropiat, că ia în considerare mutarea și scoaterea la vânzare a spectaculoasei sale vile din Los Angeles.

Se pare că au apărut deja mai mulți potențiali cumpărători pentru magnifica sa reședință.

„Ea este pregătită pentru o viață care să nu se mai învârtă în jurul orașului Los Angeles”, a declarat o sursă apropiată pentru revista People.

Singurul lucru care o mai ținea atașată de oraș era faptul că gemenii săi, Vivienne și Knox, erau minori; însă acest aspect se va rezolva în iulie 2026, când aceștia vor împlini 18 ani, iar acordul de custodie cu fostul său soț, Brad Pitt, nu o va mai condiționa.

„Vedeta din Eternals „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, a declarat anterior sursa citată. „Nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad”.

Vivienne și Knox, cei mai tineri dintre cei șase copii ai săi, vor împlini 18 ani pe 12 iulie. „Ia în calcul mai multe destinații în străinătate”, a adăugat sursa. „Va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles-ul”, fără ca nimic sau nimeni să o mai condiționeze din punct de vedere legal.

A doua sa casă

„Decizia Angelinei Jolie de a se muta are la bază o prioritate clară: copiii săi. „Când ai o familie numeroasă, îți dorești pentru ei intimitate, liniște și siguranță», a mărturisit ea pentru The Hollywood Reporter în 2024.

Actrița din Maleficent s-a arătat mereu deranjată atunci când limitele vieții private ale copiilor săi au fost încălcate. „Niciunul dintre copiii mei nu își dorește să fie în fața camerelor în acest moment. Sunt foarte discreți”, explica ea în timpul unui interviu la emisiunea Good Morning America, menționând că, de exemplu, „Shiloh este extrem de rezervată” și este cea căreia îi plac cel mai puțin reflectoarele.

„Acum am o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… acea umanitate pe care am găsit-o la celălalt capăt al lumii nu este aceeași cu cea pe care am găsit-o aici, în timp ce creșteam. Voi petrece mult timp în Cambodgia. Îmi voi vizita rudele oriunde s-ar afla”, a dezvăluit ea.

Surse citate de People și preluate de presa internațională susțin că Jolie plănuiește să își împartă timpul între Europa și Cambodgia, țară a cărei cetățenie o deține și pe care o consideră „a doua sa casă”.

Deține o proprietate de 60.000 de hectare

Angelina Jolie s-a îndrăgostit de Cambodgia în timpul filmărilor pentru Lara Croft: Tomb Raider. În această țară l-a adoptat pe fiul său, Maddox, a găsit o legătură emoțională profundă și o consideră a doua sa patrie spirituală.

Acolo deține o casă tradițională cambodgiană, situată pe o proprietate de 60.000 de hectare pe care a transformat-o în zonă protejată, unde a lucrat ani de zile pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a proteja mediul înconjurător.

„Legătura pe care a găsit-o în această țară este atât de puternică încât, în 2001, a contactat Națiunile Unite și și-a început activitatea filantropică în calitate de ambasador al bunăvoinței pentru refugiați. „Cambodgia a fost țara care m-a făcut să conștientizez situația refugiaților”, a explicat ea într-un interviu pentru Vogue India. „M-a impulsionat să mă implic în chestiuni internaționale ca niciodată înainte și să mă alătur ACNUR. Dar, mai presus de toate, m-a transformat în mamă”.

Ce spune despre adopția celor 3 copii

Își amintește cum, în 2001, se afla în Samlout și, privind un copil mic care se juca cu niște cuburi pe podea, a avut o viziune clară: „Fiul meu este aici”.

„Câteva luni mai târziu, l-am cunoscut pe bebelușul Mad într-un orfelinat. Nu pot explica asta și nu cred în mesaje divine sau superstiții, dar a fost ceva real și clar”. Jolie a mai adoptat ulterior doi copii, pe Zahara și pe Pax, după ce a început relația cu Pitt.

Starul din Once Upon a Time in… Hollywood i-a adoptat ulterior pe cei trei copii ai Angelinei ca fiind ai săi. Actrița are, de asemenea, trei copii biologici cu Pitt: Shiloh, Vivienne și Knox.

„De mică am vrut să adopt, pentru că știam că există copii fără părinți”, a declarat ea pentru Vanity Fair în 2008. „Nu este o chestiune umanitară, pentru că nu o văd ca pe un sacrificiu. Este un dar. Suntem cu toții norocoși că ne avem unii pe alții”.

„Cred că este foarte periculos”

Jolie a criticat recent situația actuală din Statele Unite în timpul prezenței sale la Festivalul de Film de la San Sebastián.

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o mai recunosc”, a deplâns ea. „Am trăit dintotdeauna la nivel internațional; familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea… Viziunea mea despre lume este una egalitară, unită și internațională. Orice lucru, în orice loc, care divide sau limitează exprimarea și libertățile personale ale cuiva, cred că este foarte periculos”.

Și a concluzionat: „Trăim vremuri atât de grave, încât trebuie să avem grijă să nu spunem lucruri cu ușurință. Traversăm momente foarte, foarte dificile”.

Această perspectivă internațională, forjată în decenii de călătorii și întâlniri cu realități diverse, explică dezamăgirea sa crescândă față de climatul actual din Statele Unite și decizia de a începe o etapă nouă, departe de Hollywood.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Viva.ro
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026
Tvmania.ro
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

Alte știri

Ciprian Ciucu promite o soluție pentru STB: „Are 200 de șefi, iar la Administrația Prezidențială sunt cu totul 200 de angajați”
Știri România 16 feb.
Ciprian Ciucu promite o soluție pentru STB: „Are 200 de șefi, iar la Administrația Prezidențială sunt cu totul 200 de angajați”
Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Știri România 16 feb.
Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Parteneri
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării”
Adevarul.ro
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării”
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost judecat de urgenţă şi beneficiar a fost FCSB”
Fanatik.ro
Culisele suspendării lui Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – FCSB: “Sunt antecedente! A fost judecat de urgenţă şi beneficiar a fost FCSB”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 16 feb.
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Stiri Mondene 16 feb.
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Parteneri
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
TVMania.ro
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
ObservatorNews.ro
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
Mediafax.ro
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”
KanalD.ro
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”

Politic

Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție”
Politică 16 feb.
Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție”
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16 feb.
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video
Fanatik.ro
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe coclauri!”. Video
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată