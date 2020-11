Andreea Bălan a spus adevărul despre problemele de sănătate. “Am dat mesaje la toți cei dragi. Îmi făcusem testamentul”

”A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri. Cred că de la mâncare, am făcut o indigestie. Am fost la doctor, mi s-au făcut radiografii.

Mi s-a dat tratament, dar eu tot aveam dureri și am crezut că e tot de la balonare.

Luni seară aveam dureri foarte mari, apăsa pe toate organele, mai ales pe colon. Mi-a luat sânge pe loc, aveam o infecție foarte mare, fără să se știe unde. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie.

Abia la computerul tomograf s-a văzut acest abces, m-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac septicemie”, a dezvăluit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

”M-au programat la operație a doua zi. Am avut un noroc maxim. Mă speriasem deja, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal. Nu era sala de operații gata și de stres s-a eliminat abcesul singur.

Am avut un dren 6 zile, am avut un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus foarte repede. Acum trebuie să țin un regim strict. Trebuie să am grijă ce mănânc”, a mai mărturisit artista.

