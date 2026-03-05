Frumoasa cântăreață blondă a susținut un recital electrizant în cadrul show-ului Eurovision România 2026, având un rol dublu în seara finalei: jurat și invitat special!

Andreea Bălan, show la TVR

La aproximativ 12 ore după ce a cântat și a dansat pe scena finalei Eurovision România 2026, Andreea Bălan a postat pe internet atât fotografii, cât și filmulețe cu momentul ei special.

„TVR este acasă pentru mine! Aici m-am lansat acum 30 de ani și în finala Eurovision România 2026, împreună cu echipa mea formată din 30 de oameni, am făcut super show timp de 30 de minute. Mulțumim pentru aplauzele din ultimii 30 de ani”, a scris celebra artistă pe Instagram.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 de la Viena

În cadrul unui show difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și pe portalul tvrplus.ro, Alexandra Căpitănescu a câștigat Selecția Națională din acest an cu piesa „Choke me” și un loc pe scena concursului internațional care va avea loc în capitala Austriei.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest! Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!

Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta. Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru toate mesajele, toate ideile, toate comentariile. Și pentru că ați fost de la bun început alături de noi. Am visat la momentul acesta și iată-ne aici”, a spus Alexandra Căpitănescu pe scena TVR.

Evenimentul a fost prezentat de actorii Giulia Nahmany și Daniel Nuță. Echipa a fost completată din public de Marius Popa și Laura Fronoiu, prezentatorii Jurnalului Matinal, și din backstage de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio România.

Clasamentul finalei Eurovision România 2026

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” HVNDS – „HVNDS – DOR” Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo” Robert Lukian – „Fire to the lies” Emy Alupei – „Tili Bom” Wrs – „All The Way” Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb” Olivia Addams – „Croco” Yguana – „Happy Birthday” Antonio Pican – „Humans” Vanu – „Therapy Enemy” Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

