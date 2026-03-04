Lupta din marea finală națională s-a dat între 12 artiști, însă la final a existat doar un câștigător care va reprezenta România în finala internațională Eurovision 2026 de la Viena: Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”.

Pe următoarele două poziții în finala Eurovision România 2026 s-au clasat Alejandro Zandes & Emil Rengle, cu melodia „Bailando Solo”, și HVNDS, cu piesa „DOR”.

Iuliana Marciuc speră la o calificare în top 10 la Viena

„Ne dorim calificarea în finală și întoarcerea acasă cu un loc care să ne onoreze, proporțional cu eforturile făcute de echipele tuturor artiștilor și ale televiziunii. Nu pot să spun decât că dorim să fim în top 10, dorim să găsim piesa care să aibă o formulă perfectă pentru Eurovision. Nu este ușor, pentru că sunt foarte multe amănunte. Este, într-adevăr un song contest, dar este și un show song contest. Trebuie să fie și spectacolul pe măsură.

A fost un drum lung și provocator pentru concurenți și pentru echipă. Tehnic și editorial am funcționat ceas și am urnit grozava mașinărie a TVR pentru cea mai mare producție live, cu cea mai mare miză. Mulțumiri speciale directorului de imagine Gabriel Enulescu, regizorului Aurel Badea și producătorilor Liana Damian, Vanda Liche și Aimee Dalbon”, a spus înainte de finală, în exclusivitate pentru Libertatea, Iuliana Marciuc, manager de proiect al Selecției Naționale Eurovision 2026.

Calificați în finală au fost, după cum au intrat în concurs: Emy Alupei – „Tili Bom”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Yguana – „Happy Birthday”, HVNDS – „DOR”, Antonio Pican – „Humans”, Wrs – „All The Way”, Olivia Addams – „Croco”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”.

Finala Eurovision România 2026 a fost jurizată de cunoscuta interpretă Andreea Bălan, de Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, de Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional, de Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, de Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Libertatea și solistă a trupei Yolo Band, de Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, și de Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale a beneficiat de interpretare în limba semnelor române (LSR). Echipa a fost formată din Marieta Negru și Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Evenimentul a fost difuzat în direct și în exclusivitate pe TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și pe portalul tvrplus.ro, miercuri, 4 martie, de la ora 20.00.

România intră pe 14 mai în a doua semifinală Eurovision 2026

Pe 12 ianuarie 2026, la Viena, orașul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Astfel, România va intra în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Emy Alupei la Eurovision România 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 34

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de JJ, reprezentantul Austriei, cu piesa „Wasted Love”.

Libertatea este partener al concursului Eurovision România 2026!

Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me" care ne va reprezenta la Viena
Stiri Mondene 22:42
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me” care ne va reprezenta la Viena
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani". Ce animale crește în gospodărie actorul
Exclusiv
Stiri Mondene 17:27
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani”. Ce animale crește în gospodărie actorul
Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul PSD al Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei
Politică 20:26
Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul PSD al Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
Politică 15:42
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
