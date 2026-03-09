Concertul „Fericire” a început cu sala plină până la refuz, într-un mod impresionant: deși toată lumea se aștepta ca artista să apară pe scenă, Andreea Bălan a intrat în zbor din capătul opus al sălii, creând încă din primele momente un efect surpriză și un moment magic care a electrizat publicul.

Evenimentul a reunit o desfășurare impresionantă de forțe artistice: peste 200 de oameni implicați în producție, dintre care mai mult de 150 pe scenă, inclusiv peste 80 de dansatori profesioniști, într-un spectacol complex, gândit până la cel mai mic detaliu.

Show-ul a fost construit ca un adevărat spectacol-concept, împărțit în șapte capitole, fiecare spunând o poveste diferită despre iubire, evoluție, vulnerabilitate și fericire. Pe parcursul serii, artista a impresionat publicul și prin cele 15 schimbări de costume, fiecare moment fiind completat de coregrafii elaborate, scenografie spectaculoasă și proiecții vizuale care au transformat scena într-un univers artistic în continuă transformare.

Andreea Bălan, dans cu nea Mărin

Unul dintre punctele culminante ale serii a fost momentul în care Andreea Bălan a dansat „Călușarii”, alături de nea Mărin și ansamblul său format din 40 de dansatori, aducând pe scena Sălii Palatului o explozie de energie și tradiție românească, într-o coregrafie spectaculoasă care a ridicat publicul în picioare.

Un alt moment profund emoționant a venit spre finalul show-ului, când spectacolul s-a transformat într-o mini-ceremonie construită ca un musical, în care Victor Cornea, partenerul Andreei Bălan, a urcat pe scenă, creând un moment încărcat de emoție, clipă ce a stârnit aplauze puternice și emoții vizibile în rândul publicului.

Ce vedete au mai urcat pe scena de la Sala Palatului

Seara a fost completată de apariția unor invitați speciali îndrăgiți de public: Nicole Cherry, Cristian Porcari, Daniela Condurache și Andra Gogan, aceasta din urmă venind special din Statele Unite ale Americii pentru a fi prezentă pe scena de la Sala Palatului în cadrul acestui eveniment.