Pentru cariera sa, Andreea Bălan a muncit extrem de mult. Ea a acceptat orice provocare pe care a avut-o, iar concertele sale sunt adevărate spectacole de dans și muzică. În timpul unui concert, artista schimbă multe ținute într-un timp foarte scurt. Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, Andreea Bălan a mărturisit că a învățat că de-a lungul timpului cu cât ești mai sus, cu atât căderea poate fi mai dureroasă. Cântăreața nu s-a luptat să fie în top, însă s-a menținut în atenția publicului de 20 ani și continuă să o facă și în prezent.

„Cea mai de preț lecție pe care am învățat-o este că, cu cât ești mai sus, căderea e mai abruptă! Dacă stai, așa, aproape de vârful muntelui, nu te mai dă jos nimeni. Și asta am făcut după ce am înțeles!

Nu am mai luptat după aceea să fiu în vârf. Lasă să fie alții în vârf! Andra, Delia, lasă să fie! Eu sunt acolo și stau bine acolo! Și așa pot să stau 30-40 de ani, deja au trecut 20′, a spus Andreea Bălan în podcastul lui Damian Drăghici.

Andreea Bălan: „Mi-am pus viața în versuri”

Cântăreața a mărturisit că întotdeauna și-a spus povestea în melodiile pe care le lansează. Andreea Bălan își aduce aminte că a mers la Marius Moga după ce s-a despărțit de iubitul din liceul și au făcut piesa „Oop eroare!”.

„Întotdeauna mi-am pus… asta din liceu, de când m-am despărțit de iubitul de atunci, mi-am pus viața în versuri. Mergeam la Marius Moga și îi spuneam că m-am despărțit de ăla, uite ce mi-a făcut și spune aici: «Oops eroare! N-ai să mai găsești una ca mine». Puneam în versuri. Sufletul se transpunea în voce. Altfel cânt atunci când cânt despre mine. Publicul altfel mă simte și se regăsește în astfel de piese”, mai dezvăluit artista.

