Marți, 29 aprilie, Claudiu Bleonț a avut un moment neașteptat cu fiica sa la Premiile Gopo 2025, pe scenă. „Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură, ești altă generație, nu vă suport». I-a luat autograf lui Selly, lui Tudor Giurgiu… Văd lucrurile altfel.

Îi spun: «Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm (ridică vocea), au făcut școală, nu stau ca proștii pe telefon și pă asta». Lectură, cultură!. (Către sală.) Aude, dar nu-nțelege nimic”, a zis el, moment în care s-au auzit râsete din sală.

Andreea Bălan îl critică pe Claudiu Bleonț

Celebrul actor a fost mustrat public, iar acum Andreea Bălan a reacționat. L-a criticat dur pe Claudiu Bleonț pentru atitudinea și cuvintele față de fetița lui. „De obicei, nu comentez când văd lucruri care mă deranjează, dar aici e ceva ce mă răscolește profund și cred că mulți din generația mea au avut parte de situații asemănătoare în copilărie.

Aici s-a creat o traumă imensă. Am simțit un disconfort fizic privând asemenea umilință oribilă! Un narcisist fără empatie, fără simțul realității și fără conexiune cu sinele și cu propriul copil! Dacă așa face public, vă dați seama ce face în privat cu familia sa. Și peste câțiva ani se va întreba de ce nu îl sună copiii! Mai bine mamă singură decât cu un așa „tată”, a scris Andreea Bălan, pe Instagram.

Andreea Bălan l-a criticat pe Claudiu Bleonț. Foto: captură Instagram

Vedeta a recunoscut în multe interviuri că în copilărie a trăit o traumă din cauza tatălui ei, Săndel Bălan. „E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. (…)

La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a declarat Andreea Bălan la podcast-ul „Acasă la Măruță”.

Cum a cerut scuze Claudiu Bleonț

După ce a fost mustrat public, Claudiu Bleonț a postat un mesaj pe Facebook. „Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, într-un moment în care voiam să împărtășesc bucuria de a fi alături de fiica mea, am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am dat seama, privind înapoi, că mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și că, fără să îmi dau seama atunci, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie.

Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat”, și-a început confesiunea Claudiu Bleonț.

Și a continuat: „O iubesc enorm pe fiica mea. Este lumina mea, este sensul vieții mele, motivul pentru care vreau să fiu un om mai bun. Este iubirea mea primordială, dovadă stând și prenumele pe care i l-am ales. Ea este cea dintâi pentru mine, înainte de toate.

Ca părinte, în dorința de a o ghida, de a-i vorbi despre responsabilitate, despre efort și valori, uneori se pot spune lucruri într-un mod care nu ajută, ci rănește. Iar când realizezi asta, din dragoste adevărată, faci ceea ce trebuie, îți ceri iertare. Așa cum am spus și în privat, spun acum și public, îmi pare rău. Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În fața tuturor, îi cer iertare în primul rând ei.

Îi sunt dator cu asta, înainte de orice. Nu caut scuze și nu vreau să justific ce s-a întâmplat. Vreau, însă, să îmi pun întrebări și să caut răspunsuri”.

„Sunt tată, sunt om. Și, ca orice om, am și momente mai puțin bune. Important este ce facem după, ne asumăm, învățăm și ne corectăm. Voi face tot ce ține de mine pentru a repara ce poate fi reparat, pentru a fi mai atent, mai prezent și mai bun”, a mai adăugat el.

