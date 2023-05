În ediția de duminică seară, Andreea Bălan a urcat pe scena de la „iUmor”, unde a pregătit un roast pentru jurați. Spre mirarea tuturor, cântăreața a venit cu textul învățat de acasă și nu l-a citit de pe foaie, așa cum obișnuiesc să facă alți invitați.

Artista nu a uitat când Cheloo a lansat melodia „Playback”, unde trupa Andre era ironizat. După 20 de ani, Andreea Bălan s-a gândit să îi dea o replică acidă artistului.

„Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”.

Replica juratului nu a întârziat să apară și i-a răspuns într-un mod ironic. Cheloo i-a greșit numele intenționat Andreei Bălan, spunându-i pe numele colegei de trupă. „Domnișoară Andreea Antonescu, te rog, vino să îmi iei locul!”.

Recomandări „Drepturile omului” pentru Marcel Ciolacu înseamnă să-și angajeze pe bani publici colegii din PSD

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Să știți că și eu am o parte slabă, care mă face vulnerabilă și nu mă refer aici la Andreea Antonescu”

Andreea Bălan a avut o glumă acidă și la adresa bunei sale prietene, Andreea Antonescu, însă nici pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu i-a iertat.

„Supușii mei, bine v-am găsit! (…) Știu că toți mă vedeți ca pe o tipă de fier, fără suflet, dar să știți că și eu am o parte slabă, care mă face vulnerabilă și nu mă refer aici la Andreea Antonescu. (…) Am fost percepută greșit. Am fost acuzată că la America Express am construit o bisericuță, dar, dacă nu construiam acest grup organizat, Bordea era în continuare la Capatos și tu erai la alcoolici anonimi, dar nu pentru că era alcoolic. Ați câștigat datorită mie! V-am construit după chipul și asemănarea mea”.

Și a continuat: „Deci, ce v-a adus strategia mea? O emisiune ca «iUmor» care, datorită vouă, azi depășește audiența chiar și a teleshoppingului. În finală, ați învins și pentru că ați alergat mai repede, dar și pentru că eu aveam în echipa mea o femeie însărcinată. Am crezut că poate compensează asta cu Cortea, că tu mereu păreai că aștepți un copil, dar mi-am dat seama că, de fapt, îl așteptai pe Bordea, că el tot timpul era în urma ta”.

Recomandări A doua moarte, lentă, a celor 44 de pacienți care au ars de vii în spitale: după doi ani și jumătate de la prima tragedie, nicio anchetă nu a fost finalizată

Artista, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, și-a adus aminte de momentul în care a reușit să-l convingă pe Cătălin Bordea să îi care bagajele la America Express.

„Ați spus că v-am terorizat. Păi, de ce? Că v-am pus să îmi cărați bagajele? Păi eu credeam că la Antena asta face Bordea. (…) Atunci când cineva a spus că de cântat, dansez foarte bine, voi ați râs. Cu muzica mea am umplut stadioane, Cheloo la fel, doar că el le golea. (…) L-am salutat și pe Dan Badea, dar cu mobile și decor, numai de bine!”.

Playtech.ro Meghan Markle i-a dat peste nas lui Kate! Unde a fost văzută soţia lui Harry de curând. Ce urât...

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Ilinca Vandici s-a despărțit de Andrei Neacșu. Primele declarații despre divorț

FANATIK.RO Medicamentul românesc cu care se dopa Arnold Schwarzenegger. Avea o mulțime de efecte secundare

Știrileprotv.ro Ce salariu vor tinerii șomeri care spun că nu-și găsesc locuri de muncă. „Eu mă pricep pe toate chestiile”

Observatornews.ro Momentul şocant în care un tânăr se aruncă în faţa autobuzului, pe bulevardul Magheru. Imaginile tulburătoare, surprinse de camera de bord

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Imaginile spun tot! Cum au fost filmați Andreea Bălan și Jador, după ce artista a negat că au o relație romantică