Ediția de luni seară a fost mult mai dificilă pentru concurenții rămași în cursa pentru marele premiu. Oboseala acumulată în ultima săptămână și-a spus cuvântul. Andreea Bălan și Andreea Antonescu au fost puse în fața unei probe grele, care a provocat tensiune între ele.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au cedat nervos, punându-și la încercare relația. Concurentele și-au aruncat replici dure.

„Păi, asta zic, nu mai zbiera! Căutam foarfecă. Nu pot să fac șapte lucruri deodată”, a ținut să îi explice Andreea Antonescu colegei sale, deranjată de tonul pe care l-a folosit.

„Nu mai zi că zbier pentru că vorbeam așa ca să mă auzi, nu mai zice așa că se înțelege altceva. Și eu pot să zic că zbieri”, a explicat Andreea Bălan.

„Păi, schimbă tonul!”, a fost replica Andreei Antonescu, la Antena 1, potrivit Cancan.

Când are loc marea finală

Marea Finală America Express se difuzează duminică, 26 martie 2023, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Două echipe vor concura pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar și pentru titlul de câștigători America Express – Drumul Aurului. 18 concurenți și-au depășit limitele și au avut parte de experiența vieții lor în show-ul de la Antena 1.

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, Mona Segall a făcut dezvăluiri din culisele show-ului „America Express”, care e difuzat la Antena 1. Producătoarea a răspuns la întrebările neașteptate ale prezentatorului, a surprins când a venit vorba despre cea mai dorită echipă la „America Express”.

„Ce echipă v-ați fi dorit să o aveți și nu ați reușit?”, a întrebat-o Mihai Morar pe Mona Segall, care a răspuns clar și rapid, fără să stea prea mult pe gânduri: „Delia”.

„Care pare că e făcută pentru formatul ăsta! Și nu a reușit niciodată! Dar Delia cu soțul sau Delia cu…”, a completat Mihai Morar, care nu a participat nici el la „America Express”.

Mona Segall a justificat faptul că Delia nu participă la emisiune pentru că are un program încărcat, iar emisiunea ține și două luni. „Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama.

Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News

