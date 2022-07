Andreea Bănică este o vedetă nu doar în România, dar și la sud de Dunăre. Mai bine zis, mai ales în Bulgaria! Artista chiar a mărturisit că-i iubește enorm pe bulgari. Și nu de ieri, de azi, ci de peste un deceniu.

În 2010, piesa „Samba” interpretată de constănțeancă alături de Dony a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumurilor din Bulgaria. Cu peste 9.600 de difuzări, „Samba” a fost desemnată cea mai transmisă piesă, atât la radio, cât și la TV, conform Asociației Bulgare a Producătorilor Muzicali (BAMP) și Nielsen. A detronat-o, la acel moment, pe Lady Gaga!

În ultimii ani, Andreea a continuat să-și facă vacanțe sau să-și organizeze concerte la vecini.

Numele ei înseamnă „plăcintă” în bulgară

Invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, artista a povestit, amuzată, cum este întâmpinată la sud de Dunăre. În orice oraș ar merge. „Doamne, ce-i iubesc! Mi-au oferit acea dragoste necondiționată, publicul acela își arată dragostea pentru artistul îndrăgit cu toată ființa. Țipă, urlă, strigă după tine, vin cu pancarte la aeroport. Află tot! Ei știu oricum că ajung la Sofia, îmi scandează numele, țipă, un public extraordinar de cald. Am venit din România și pot spune că am cucerit Bulgaria, primul artist de muzică pop. Și polițiștii ne-au oprit, ne-au cerut buletinele, când au văzut numele, au început să scandeze: «Andreea Banița (n.red – „plăcintă” în limba bulgară), cu ochii tăi frumoși, albaștri. Am aflat că «Banița» înseamnă «plăcintă» la ei. Mi-au adus, astfel, și plăcinte la concerte, am avut de Paște un show la ei”, a povestit cântăreața.

L-a impresionat și pe Adrian Păunescu

Andreea Bănică are o poveste de viață interesantă. La o vârstă fragedă l-a impresionat pe Adrian Păunescu, la 7 ani vindea corcodușe și flori în fața sălii de spectacole a Teatrului de Vară din Eforie Sud, orașul natal, stând pe un scăunel, cu ochii ațintiți spre Mirabela Dauer sau Mădălina Manole, sperând la un autograf din partea vedetelor.

„La 4 ani și jumătate i-am cântat lui Adrian Păunescu, venit în oraș cu Cenaclul Flacăra. Au fost primii mei pași în muzică. Eram la Eforie Sud, la Teatrul de Vară, în fața lui Adrian Păunescu. «Ce ne poți cânta?», m-a întrebat. «Mândră fată de pescar» și o temă de pace, scrisă de tata. Am cântat, iar atunci marele poet i s-a adresat tatei: «Copilul tău este foarte talentat, m-aș bucura enorm să-l iau la București să fac un artist din el». Ulterior, în ani, m-am mai întâlnit cu Adrian Păunescu, de câte ori aveam ocazia mergeam la el și-i spuneam doar atât: «Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc»”, a relatat Andreea Bănică.

