Andreea Bănică va petrece primele sărbători într-o casă nouă, va fi de Crăciun cu familia, iar de Revelion va cânta. Artista va fi cea care se va ocupa, la fel ca și în alți ani, de preparatele tradiționale.

De asemenea, Andreea Bănică vrea să ajungă în Thailanda în curând. Solista a povestit cum arată sărbătorile din acest an pentru ea.

„De Crăciun voi fi acasă cu familia cu prietenii. Mergem și în vizită. Anul ăsta sper să gătesc mai puțin ca anii trecuți. Îmi ies foarte bine sarmalele, salata de boeuf. Lucian nu știu dacă preferă ceva în mod aparte, dar este cu salata de boeuf. De Revelion voi cânta.

Am câteva concerte, nu am foarte multe. Nu mai cânt atât de mult, pentru că nu mai fac față. Sunt atât de obosită, iar copiii îmi fură din timpul ăsta al meu cu cântatul. Mi-au și spus: ‘Mama, de Revelion niciodată nu stai cu noi!. Dar stau de Crăciun cu ei, de câțiva ani asta fac. De Revelion trebuie să merg să cânt, că asta e meseria”, spune Andreea Bănică pentru UNICA.ro.

Artista nu se abate de la o singură tradiție de sărbători

„Deschid ușa și primesc colindătorii, asta respect de atâția ani. Împodobim casa, bradul”, povestește Andreea Bănică.

„Cea mai frumoasă amintire e când mă trimitea mama să iau pătrunjel, leuștean și borș de la colțul străzii, pentru ciorba de oase, pe care o făcea de Crăciun. Astea sunt amintirile mele din copilărie, bradul acela chel, cu bomboane în staniol, și trei portocale lângă”, mărturisește Andreea Bănică, pentru UNICA.ro.

Andreea Bănică, despre căsnicia cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, relația lor începând atunci când erau la liceu. Căsnicia lor nu este întotdeauna numai lapte și miere, însă reușesc să treacă peste certurile care apar.

Întrebați cum reușesc să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, Lucian Mitrea a răspuns: „Nu prea o echilibrăm. Ne mai certăm, ne mai împăcăm. Aseară ne-am împăcat”. Și Andreea Bănică a completat: „Noi ne certăm zilnic și zilnic ne împăcăm. N-au trecut 24 de ore. De-aia suntem veseli azi”.

Chiar și după atât de mulți ani de relație, Lucian Mitrea este încă un bărbat gelos, deși are foarte mare încredere în soția sa. Impresarul este cel care întotdeauna cedează atunci când apar discuții cu artista.

„Eu sunt țâfnoasă, țin cu mine când știu că am dreptate. Sunt împătimită, înverșunată. (…) El este gelos. Hai, hai, hai, recunoaște. Recunoaște. Nu vrea să recunoască. Este, este. Vă spun eu. Am pățit un episod anul trecut, dar e ok, trecem peste, nu recunoaște. Shhh, nu spune nimic!”, a declarat Andreea Bănică pentru sursa mai sus-menționată.

