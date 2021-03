Ziua de 24 martie e ziua de naștere a Andreei Berecleanu. Pe Facebook a transmis un mesaj de mulțumire părinților săi. Mama sa trăiește, însă tatăl s-a stins din viață.

„Astazi, la cei 46 de ani impliniti, ma gandesc la mine, dar mai ales la parintii mei si dragostea lor. Parcurg fotografiilor lor in toate perioadele vietii si stiu cine sunt si de ce. Stiu de ce am ales calea luminoasa a vietii, de ce sunt inconjurata de oameni buni, de ce privesc mereu inainte cu incredere si de ce iubesc! Pentru ca am primit mereu dragoste!”, a scris ea în mediul online.

În nenumărate rânduri fanii au felicitat-o pentru felul în care arată, pentru silueta sa de adolescentă. Ea a dezvăluit ce preparat consumă zilnic pentru sănătatea sa, pentru a se menține în formă.

Ce stil de viață duce Andreea Berecleanu

Prezentatoarea de la Prima TV a dezvăluit că pentru tenul său folosește creme specifice vârstei. Pe lângă acest aspect, ea mănâncă și foarte sănătos. Din meniul ei zilnic nu lipsesc sucurile de fructe sau de legume.

„Folosesc creme potrivite pielii mele, care ajută la păstrarea unui ten cu aspect cât mai tânăr în timp, încerc să mănânc sănătos, chiar dacă mă mai răsfăț cu dulciuri sub diverse forme, practic sport în aer liber, merg pe jos fără nici o țintă, doar de dragul plimbării și aproape zilnic fac sucuri de fructe sau legume proaspete, pe care le beau că atare sau în combinații cu iaurt și fulgi de ovăz.”, a declarat ea pentru csid.ro.

