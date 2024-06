Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer al echipei naționale, este din nou în centrul atenției, fiind surprins de CANCAN.RO în compania Evei Zaharescu, fata celebrei prezentatoare de știri Andreea Berecleanu. Întâmplarea a avut loc recent, când ex-fotbalistul a condus-o pe tânăra brunetă la domiciliul său din zona de nord a Capitalei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Conducând un elegant Mercedes S-Class, Alex Pițurcă a așteptat cu răbdare până când Eva Zaharescu a intrat în scara blocului, sorbind-o din priviri și asigurându-se că aceasta a ajuns în siguranță. După ce a văzut-o intrând, fostul iubit al Cristinei Ich s-a retras la propriul apartament din zona Charles de Gaulle.

Aceasta nu este prima dată când Alex Pițurcă atrage atenția prin astfel de escapade, fiind cunoscut pentru relațiile sale tumultuoase.

Fiica Andreei Berecleanu s-a iubit cu fostul iubit al Andreei Antonescu

În urmă cu 3 ani, Eva Zaharescu a avut o relație cu fostul iubit al Andreei Antonescu. Ștefan Manolache spunea în anul 2021 de ce relația cu tânăra a ajuns la final.

Recomandări Cazul Ferma Dacilor. Anchetatorii au stabilit cauza morții celor opt victime: „A fost ceva mocnit, fum foarte mult”

Se pare că el nu a rezonat cu fiica Andreei Berecleanu și a decis să pună punct relației, după cum chiar el a declarat. După ce s-a zvonit că Eva Zaharescu ar fi fost cea care a pus piciorul în prag, Ștefan Manolache a ținut să precizeze că lucrurile nu au stat chiar așa.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea”, a declarat Ștefan Manolache pentru FANATIK.

Eva Zaharescu studiază în Anglia

Dincolo de activitatea ei de peste 30 de ani în televiziune, Andreea Berecleanu e mama a doi copii. Din căsnicia cu Andrei Zaharescu, de care a divorțat în urmă cu aproximativ 10 ani, o are pe Eva Zaharescu, care are 22 de ani și de 6 ani e stabilită în Marea Britanie, dar și pe Petru, care are 18 ani.

Acum șase ani, Eva Zaharescu a părăsit România și s-a mutat în Marea Britanie, la liceu. Ulterior a fost admisă și la facultate, iar în prezent își continuă acolo studiile. Anul trecut, și Petru, fratele ei, s-a mutat alături de ea, și el studiază în Anglia.

Recomandări Primul mare summit de pace pentru Ucraina. Cine participă la discuţii şi de cine este reprezentată România

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Andreea Berecleanu a făcut dezvăluiri despre copiii ei. „E vorba și de jobul de părinte, care este cel mai important, este fără sfârșit, este fără sfârșit, pe cuvânt! Nu am rămas nici cu Petru, este de doi ani acolo, este în al doilea an.

Dar e ca și cum ar fi aici. Eva gătește bine, se îngrijesc singuri, își fac curățenie singuri, stau împreună, asta este vestea cea mai tare pe care a primit-o Eva acum un an, că va sta cu fratele ei. O săptămână nu a vorbit cu mine”, a declarat Andreea Berecleanu, care a povestit cum l-a primit Eva pe fratele ei în Marea Britanie.

La început nu a fost încântată, dar acum frații se înțeleg foarte bine. „Pentru că… la momentul respectiv, Petru avea sub 18 ani și atunci având sub 18 ani și post Brexit este o legislație care trebuie respectată și atunci trebuia să stea cu cineva care avea peste 18 ani, de fapt Eva trebuia să aibă peste 24, dar deja avea un istoric de 6 ani la Londra deja, fără reproș, de la școlile precedente, fără reproș în locurile închiriate, un istoric curat… a primit un cec în alb pentru a avea grijă de frățiorul ei de 17 ani.

Nu era un apartament cu multe dormitoare și atunci s-au dat cap în cap un pic și s-au obișnuit unul cu altul în cel mai scurt timp. Nu au avut încotro! Și acum se și înțeleg”.

Urmărește-ne pe Google News