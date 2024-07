Invitată în platoul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță la PRO TV, Andreea Esca a acceptat să participe la rubrica „sosurile iuți”, unde a fost nevoită să răspundă mai multor întrebări incomode.

Printre întrebările la care a răspuns fără ezitare a fost și una despre salariul ei: „Dacă ar fi să descrii salariul tău lunar, care dintre următoarele expresii ar fi cea mai potrivită?”

Prezentatoarea a ales expresia: „Am cât merit”.

„Și ai cât meriți?”, a continuat Cătălin Măruță.

„Da!”, a confirmat Andreea Esca.

Totuși, au existat și întrebări care au pus-o în dificultate. „Să presupunem că ar trebui să acorzi unei vedete din România premiul Zmeura de Aur pentru cea mai lipsită de umor vedetă. Cui i-ai acorda premiul?” – a fost una dintre întrebările la care a trebuit să răspundă, potrivit protv.ro.

„Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis, gata! Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca și mine”, a răspuns Andreea Esca.

Andreea Esca, declarații despre educarea copiilor

Ea a dezvăluit că înainte să o nască pe Alexia Eram, fiica ei, a primit sfaturi de la un renumit medic pediatru american, sfaturi de care a ținut cont atât la educația fetei sale, cât și la cea a băiatului ei, Aris. Prezentatoarea e căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram, iar împreună au doi copii.

„Eu cred că, pe vechi, asta cu «A da milităria jos din pod» funcționează în continuare. Așa cred eu, nu știu. Și cred că a fi prea relaxat nu e în regulă”, a susținut Andreea Esca în direct, la Pro TV.

Și a continuat: Să știi că eu am vorbit cu un medic pediatru american care a scris o carte foarte bună, pe care toate mamele o citeau când rămâneau însărcinate. Omul mi-a explicat după ce eu i-am zis: «Domne, ce o să fac?» Eu deja aveam foarte mari griji, nici nu știu dacă se născuse Alexia sau avea două sau trei luni. «Ce o să fac că mie îmi e frică în adolescență? Cum să facem?».

Și el mi-a spus inclusiv treaba asta: «Trebuie să le puneți limite pentru că din sondajele pe care noi le-am făcut cu copii care erau adolescenți și pe care erau liberi să facă tot ce vor și în momentul în care noi îi întrebam cum sunt părinții voștri, niciunul nu a răspuns că sunt foarte mișto, că sunt cool. Toți ziceau la sondaj că părinții sunt ok, că nu-i pasă». «Cum e mama ta? Nu-i pasă, pot să fac ce vreau».

Deci nu era cu o notă pozitivă, era nu îi pasă. Și mi-a spus: «Trebuie puse limite și să vă țineți de limite. De exemplu, dacă îi spuneți să vină acasă de la petrecere la ora 12 noaptea, întotdeauna la 12 noaptea să fiți la ușă, să îi deschideți ușa, să fiți prezent, nu îi dați oră și apoi mergeți si vă culcați, că atunci oricum știe că tu dormi». Zicea că atunci, în momentul în care deschizi ușa, oricât ar fi omul ăla de golan, de derbedeu, are un bun-simț că mă vede mama că eram vai de mine”.

