În urmă cu aproximativ o săptămână, Andreea Esca și-a spus părerea sinceră despre Andreea Berecleanu. Ea fost invitata lui Cătălin Măruță la rubrica „Sosurile picante”, unde au existat și întrebări care au pus-o în dificultate pe celebra prezentatoare a Știrilor Pro TV. „Să presupunem că ar trebui să acorzi unei vedete din România premiul Zmeura de Aur pentru cea mai lipsită de umor vedetă. Cui i-ai acorda premiul?”, a fost una dintre întrebările la care a trebuit să răspundă.

„Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis, gata! Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca și mine”, a răspuns Andreea Esca.

Andreea Berecleanu: „I-am răspuns Andreei personal”

Declarațiile acestea au ajuns și la urechile Andreei Berecleanu. Prezentatoarea de știri de la Prima TV a dezvăluit că mulți i-au cerut o replică. „Am tot primit zilele acestea întrebări legate de o afirmație făcută de Andreea Esca în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, cu privire la mine și la «umorul» meu. Unii m-au întrebat dacă ne-am certat cumva, alții, mai apropiați, și-au exprimat părerea personală, iar jurnaliștii mi-au cerut un drept la replică”, a scris Andreea Berecleanu.

Totodată, ea a dezvăluit că a sunat-o pe Andreea Esca. „Ce vreau să știți este că i-am răspuns Andreei personal. Nu voi face publică nicio altă referire pe această temă, mi s-ar părea lipsit de eleganță și ar expune două persoane publice iubite și respectate de public într-o zonă unde nu ar trebui să fie”.

Cum se înțeleg Andreea Esca și Andreea Berecleanu

În tinerețe, Andreea Esca și Andreea Berecleanu petreceau destul de mult timp împreună. „Am fost împreună multă vreme, am fost foarte puțin timp la Soti și pe urmă ea a prezentat jurnalul de la ora 5.00 pentru foarte multă vreme la PRO TV.

Și am fost întotdeauna niște colege care au o relație absolut corectă din punct de vedere profesional. Mai mult decât atât, aveam perioada în care eram tinere și mergeam, de exemplu, la zile de naștere împreună, adică aveam și o activitate extraprofesională comună”, a povestit, pentru Libertatea de Weekend, Andreea Esca, în urmă cu câțiva ani.

„Acum, din păcate, nu avem cum să ne mai întâlnim, dar asta nu acum, ci de multă vreme, pentru că amândouă suntem foarte ocupate și nu avem timp să mai stăm de povești și să mai facem, eu știu, ce puteam să facem la 20 și ceva de ani. Dar în continuare cred că este o relație absolut normală între doi oameni care fac cu drag aceeași profesie”, mai preciza prezentatoarea știrilor de la Pro TV, tot pentru Libertatea.

