Pentru această vizită într-un cadru monahal, vedeta de televiziune a optat pentru o ținută lejeră, compusă dintr-un tricou alb, o fustă lungă din denim și pantofi sport albi. Andreea Berecleanu le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online o imagine emoționantă în care apare zâmbitoare alături de maica Andreea.

De lăcașul de cult din județul Vâlcea o leagă multe amintiri de familie. În anii copilăriei lor, cei doi copii ai vedetei, Eva și Petru, își petreceau vacanțele de vară în liniștea de la mănăstire, deprinzând îndeletniciri deosebite.

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Știrista a descris în detaliu legătura specială pe care familia sa o are cu Mănăstirea Bistrița și emoția trăită la revederea locurilor dragi.

Andreea Berecleanu: „Am revăzut-o pe Maica Andreea de la Mănăstirea Bistrița”

Incursiunea în județul Vâlcea a îmbinat astfel componenta spirituală cu cea festivă, motivul principal al călătoriei fiind aniversarea jurnalistului Adrian Ursu. Bucuria revederii cu prietenii, bucatele proaspete din zonă și energia locului au transformat minivacanța într-o experiență memorabilă pentru îndrăgita prezentatoare.

„În prima fotografie așteptam musafirii în stradă, că așa se face la țară. A fost un weekend extraordinar, l-am aniversat pe Adi, prietenul nostru iubit (pentru telespectatori, Adrian Ursu) am revenit la Costești de Vâlcea după câțiva ani buni, îmi era tare dor!

Am revăzut-o pe Maica Andreea de la Mănăstirea Bistrița. Un loc binecuvântat unde Eva și Petru mergeau deseori în vacanțele de vară și unde Eva picta icoane alături de maici. Am mâncat mure, mere, direct de la sursă, pește direct din păstrăvărie, am dansat, am râs cât cuprinde. Și ne-am dat seama că orice vârste împlinim și cu cât cifrele par mai serioase, noi suntem tot «neserioși» și asta ne ține foarte tineri. La mulți ani, Adi! La mulți ani, nouă!”, a transmis Andreea Berecleanu pe paginile sale de socializare.

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