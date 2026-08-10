A rezervat un Renault Clio și s-a trezit cu un BMW

Jan Oosterbosch din Bilzen-Hoeselt a rezervat o călătorie în sudul Spaniei, iar odată ajuns în Malaga, urma să continue drumul spre interiorul țării cu o mașină închiriată. După ce a comparat prețurile pe site-ul DoYouSpain.com, bărbatul a închiriat un Renault Clio de la compania Hertz, pentru care trebuia să plătească 350 de euro, sumă care includea și o asigurare pentru franșiză.

În confirmarea rezervării, belgianul a fost informat că, la ridicarea cheilor, Hertz urma să solicite și o garanție de 200 de euro. Iar costurile nu s-au oprit însă aici, scrie HBVL.

După călătoria lungă până la Malaga și timpul petrecut la coadă la biroul Hertz, Jan a ajuns în cele din urmă la ghișeu. Acolo, spune el, un angajat spaniol i-a oferit numeroase explicații, rostite foarte rapid, după care i-a pus în față un document pentru semnare.

„Acum vorbesc puțin spaniolă, dar atunci totul s-a desfășurat atât de repede”, spune Jan. „Și nici engleza de acolo nu este foarte ușor de înțeles pentru noi. În regulă, am înțeles că nu primesc un Clio, ci un BMW și că trebuia să-mi dau acordul pentru o asigurare”.

I-au retras încă 700 de euro de pe card

După călătorie, când a primit extrasul de pe cardul de credit, Jan a constatat că Hertz îi retrăsese încă 700 de euro, peste suma inițială de 350 de euro.

Compania de închirieri auto a oferit ulterior explicații cu privire la costurile suplimentare.

„Este vorba despre o închiriere de acum aproximativ 17 luni”, a transmis Hertz. „Am verificat datele disponibile și nu am găsit indicii că aceste costuri ar fi fost contestate de client în momentul închirierii sau în perioada ulterioară, prin serviciul nostru de relații cu clienții”.

Potrivit companiei, costurile suplimentare au inclus 145 de euro pentru schimbarea mașinii și 325 de euro pentru achiziționarea asigurării Supercover, care reduce la zero răspunderea în cazul unor daune sau al furtului. „În plus, au existat costuri suplimentare pentru combustibil, în valoare de 115 euro, iar restul sumei reprezintă costuri ale stației de preluare”, a mai precizat Hertz.

Ce spune ministrul belgian al protecției consumatorilor

Hertz, la fel ca alte companii importante de închirieri auto, printre care Avis, Budget, Europcar, Enterprise Europe, Sixt și Dollar Europe, este membră a European Car Rental Conciliation Service (ECRCS).

ECRCS garantează că membrii săi își informează clienții într-un mod corect și transparent și că nu sunt aplicate practici comerciale agresive, de exemplu pentru impunerea unei asigurări suplimentare.

În cazul în care o asigurare conține excluderi importante, acestea trebuie menționate clar în timpul procesului de rezervare. „Asigurările suplimentare pot fi oferite la fața locului, dar nu pot fi vândute într-un mod înșelător sau coercitiv”, a declarat Rob Beenders (Vooruit), ministrul protecției consumatorilor.

„Dacă acest lucru se întâmplă, Centrul European al Consumatorilor poate oferi consiliere și mediere în cazul problemelor transfrontaliere din cadrul Uniunii Europene. Pentru mașinile închiriate în afara UE, nu se aplică întotdeauna aceleași reguli de protecție. De aceea, este important ca turiștii să se informeze în prealabil cu privire la condiții, acoperirea asigurării și regulile locale”.

Recomandarea pentru cei care închiriază mașini în străinătate

Cei care aleg o companie de închirieri auto mai puțin cunoscută sunt sfătuiți să verifice în prealabil recenziile. Indiferent de compania aleasă și de locul în care este închiriată mașina, este recomandat ca starea vehiculului să fie fotografiată sau filmată în momentul preluării.

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