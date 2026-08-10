Andi Moisescu a fost prezent, în postura de DJ, la festivalul Untold 2026, de la Cluj. Realizatorul TV a redistribuit imagini cu Andi Moisescu și a comentat felul în care s-a îmbrăcat Andi Moisescu. Mircea Badea a făcut comparație cu o perioadă în care Irinel Columbeanu era una dintre prezențele foarte vizibile din lumea mondenă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut”, a transmis Mircea Badea. Mircea Badea a continuat ironia și printr-o altă imagine în care Andi Moisescu apare într-o ținută casual, în timp ce se află la un local. „Atâta reclamă la haine și domnul se îmbracă precum un aurolac imberb la festival?”, a spus Mircea Badea, în mediul online.

Florin Ristei, luat în vizor de Mircea Badea

Zilele trecute, Mircea Badea a reacționat după declarațiile lui Florin Ristei despre literele „â” și „î” din limba română. Prezentatorul TV a avut un discurs dur și a explicat cum vede originea regulilor ortografice.

În timpul emisiunii sale, prezentatorul TV a comentat imaginile care circulă în mediul online și și-a exprimat nemulțumirea față de afirmațiile făcute de Florin Ristei. „Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel”, a spus Mircea Badea.

Ulterior, acesta și-a continuat comentariul într-un ton critic. „Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”, a declarat prezentatorul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE