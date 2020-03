De Andreea Romaniuc Archip,

Izolarea la domiciliu este îndemnul lansat de autorități și respectat de cei din familia fostei vedete TV. Deși îi este greu să nu își vadă persoanele dragi, Andreea Berecleanu a respectat regula pentru a nu le pune sănătatea în pericol. Ieri însă, fosta știristă a reuși să își vadă pentru câteva clipe bunica, bineînțeles de la distanță. S-a asigurat că este bine, scurta întrevedere făcându-le bine amândurora.

„Ea este bunica mea de 93 de ani. Stă în casă și nu am vizitat-o de aproape două săptămâni. Ieri am ieșit doar la cimitir la tata (n.r. a decedat în urmă cu doi ani și jumătate) nu era nimeni. Biserica Cuțitul de Argint, din curtea cimitirului, avea un eșafodaj în față, probabil pentru slujba de dimineață. Am plecat și în drum spre casă, am trecut prin fața apartamentului să o văd. A ieșit în balcon ca să-mi facă semn că e bine. Bunica mea e bine, mama la fel. Să avem grijă de ei, de ai noștri, dar și de noi, fiecare așa cum poate”, a povestit Andreea Berecleanu.

Citeşte şi:

De ce autoritățile nu au luat o măsură mai dură? Înalt oficial: ”O să vină și momentul restricțiilor totale. Nu puteam să veghem și deplasarea populației și pe cea a Diasporei”

În fața coronavirusului, nu doar bătrânii sunt vulnerabili. Mărturia unui actor care e dependent de ventilator

Avertisment sever la adresa Președintelui și Guvernului: ”Nu numai Corona-19 ne amenință, ci și bacteriile multirezistente în unitățile de terapie intensivă”

GSP.RO Gică Popescu a povestit în detaliu un episod controversat din trecutul său: „Pe mama am lăsat-o plângând, tata nici nu m-a salutat"

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2020. Scorpionii încep o perioadă lungă de singurătate