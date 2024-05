Prezentă în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV pentru a vorbi despre un maraton la care a luat parte în Italia alături de soția lui Mircea Geoană, Andreea Esca a comentat și despre educarea copiilor, după ce prezentatorul a prezentat unele exemple negative de pe TikTok.

Ea a dezvăluit că înainte să o nască pe Alexia Eram, fiica ei, a primit sfaturi de la un renumit medic pediatru american, sfaturi de care a ținut cont atât la educația fetei sale, cât și la cea a băiatului ei, Aris. Prezentatoarea e căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram, iar împreună au doi copii.

„Eu cred că, pe vechi, asta cu «A da milităria jos din pod» funcționează în continuare. Așa cred eu, nu știu. Și cred că a fi prea relaxat nu e în regulă”, a susținut Andreea Esca în direct, la Pro TV.

Andreea Esca: „Mi-a spus: «Trebuie puse limite și să vă țineți de limite»”

Și a continuat: Să știi că eu am vorbit cu un medic pediatru american care a scris o carte foarte bună, pe care toate mamele o citeau când rămâneau însărcinate. Omul mi-a explicat după ce eu i-am zis: «Domne, ce o să fac?» Eu deja aveam foarte mari griji, nici nu știu dacă se născuse Alexia sau avea două sau trei luni. «Ce o să fac că mie îmi e frică în adolescență? Cum să facem?».

Și el mi-a spus inclusiv treaba asta: «Trebuie să le puneți limite pentru că din sondajele pe care noi le-am făcut cu copii care erau adolescenți și pe care erau liberi să facă tot ce vor și în momentul în care noi îi întrebam cum sunt părinții voștri, niciunul nu a răspuns că sunt foarte mișto, că sunt cool. Toți ziceau la sondaj că părinții sunt ok, că nu-i pasă». «Cum e mama ta? Nu-i pasă, pot să fac ce vreau».

Deci nu era cu o notă pozitivă, era nu îi pasă. Și mi-a spus: «Trebuie puse limite și să vă țineți de limite. De exemplu, dacă îi spuneți să vină acasă de la petrecere la ora 12 noaptea, întotdeauna la 12 noaptea să fiți la ușă, să îi deschideți ușa, să fiți prezent, nu îi dați oră și apoi mergeți si vă culcați, că atunci oricum știe că tu dormi». Zicea că atunci, în momentul în care deschizi ușa, oricât ar fi omul ăla de golan, de derbedeu, are un bun-simț că mă vede mama că eram vai de mine”.

Cu ce se ocupă copiii Andreei Esca

Alexia Eram, în vârstă de 23 de ani, este fashion editor la revista mamei sale și este foarte încântată de jobul pe care îl are. Pentru cei care nu știu, fiica Andreei Esca este un influencer de succes, iar pe Instagram are numeroase campanii și este urmărită de 768.000 de persoane.

Pe lângă jobul de content creator, Alexia Eram lucrează și la revista mamei sale, unde are un salariu de 2.500 de euro pe lună. Revista A List Magazine este gratuită și se găsește în cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și multe altele.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram.

În schimb, Aris Eram încă e la facultate în Spania.

