Apariția discretă a Andreei Esca, îmbrăcată sobru și cu o atitudine rezervată, a reflectat tonul zilei, dar fanii au observat rapid că ceva era diferit. Ulterior, prezentatoarea a postat o fotografie pe contul său oficial de Facebook, în care apare îmbrăcată într-o ținută neagră, cu o expresie ușor obosită, dar zâmbitoare.

Andreea Esca, apariție în negru și cu probleme de sănătate

Mesajul care a însoțit imaginea a lămurit misterul: „O seară bunā sā aveți❣️ Fug să iau ceva, ca să-mi scadă febra”, a scris Andreea Esca, într-o notă sinceră și autoironică. Deși era evident că nu se simțea bine, vedeta a fost în direct fără să lase să se vadă disconfortul fizic.

Profesionalismul său a fost remarcat imediat de fani, dar și de colegi. Printre primii care au comentat la postare s-a numărat colega ei Corina Caragea, care a glumit prietenește: „Hai că ne așteaptă ringul de dans la Untold 😂”.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și au fost pline de empatie și admirație: „Sănătate, Andreea Esca! Oare de câte ori ai prezentat știrile cu febră sau alte probleme de sănătate? Poate le-ai pierdut numărul, iar noi nici măcar nu am știut, pentru că ești o profesionistă și te iubim! Ai grijă de tine!”.

„Cine-i om răcește vara, nu iarna când toată lumea răcește. Și eu sunt răcită de 3 zile, dar nu am avut febră. Sănătate multă îți doresc!”, a zis altcineva. „Cât ești de frumoasă! Până și febra te place! Sănătate!”, a comentat alt fan.

„Chiar vorbeam cu familia și spuneam că azi Andreea Esca parcă nu e Andreea Esca… și eu am pus pe seama zilei de doliu național… 😅 Multă sănătate! 🤗” ,i-a scris pe Facebook alt admirator. În ciuda unei posibile stări gripale, Andreea Esca și-a păstrat calmul, zâmbetul emblematic și profesionalismul care a consacrat-o de-a lungul decadelor. A încheiat jurnalul cu obișnuita formulă: „O seară bună să aveți”, semn că indiferent de context sau stare de sănătate, telespectatorii pot conta pe prezența sa.

Andreea Esca, curiozitate pentru fanii ei

În urmă cu câteva săptămâni, după ce a prezentat ediția de seară a Știrilor Pro TV, Andreea Esca a postat un mesaj ironic pe rețelele sociale, sugerând că încă există oameni care cred că principalul jurnal de la ora 19.00 nu este transmis în direct.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa oficială de Facebook a vedetei, imediat după încheierea emisiunii. Prezentatoarea, care se află în fruntea știrilor Pro TV încă de la lansarea postului, a făcut trimitere la ideea greșită că jurnalul ar fi preînregistrat.

„Întrebarea mea din această seară este: Există cineva, după 30 de ani de Știrile Pro TV, la Pro TV România, care nu știe că jurnalul de la ora 19.00 este NUMAI în direct, live, chiar atunci când vă uitați??????? Întreb pentru un prieten”.

Postarea a fost rapid distribuită de fani și a stârnit numeroase reacții, mulți dintre urmăritori confirmând că știu foarte bine că jurnalul este difuzat în direct. O vedetă a și reacționat, e vorba despre Corina Caragea. Prezentatoarea știrilor din Sport de la Pro TV a zis: „Daaa, și eu primesc această întrebare”.

