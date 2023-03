În vara anului trecut, Andreea Esca a împlinit 50 de ani și acum demonstrează că vârsta pentru ea este doar o cifră. Vedeta de la PRO TV a primit de-a lungul timpului mai multe complimente pentru felul în care arată și a arătat tuturor cum se menține. Prezentatoarea merge în fiecare săptămână la pilates, unde face exerciții destul de complexe.

Recent, pe contul său de Instagram, Andreea Esca a postat o fotografie de la pilates, unde face „lumânarea”.

„Lumânarea” este o poziție foarte utilă folosită în practica yoga, dar și la pilates. Mulți cunosc această mișcare de la orele de sport din școala generală. „Lumânarea” presupune sprijinirea pe umeri și ridicarea picioarelor vertical spre tavan.

„Greu la deal, dar nu mă las! «Nu te lăsa ca un câine la doi câini!» Nu mai știu de unde știu vorba asta”, a scris Andreea Esca pe Instagram, potrivit unica.ro.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna”

Recent, cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea” secretul unei vieți sănătoase și fericite.

A spus cum reușește să își mențină silueta perfectă și ce lucruri o fac să zâmbească în fiecare zi. „Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea!

Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a mărturisit Andreea Esca, potrivit PRO TV.

Cum se menține Andreea Esca

Andreea Esca e cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. Apare de aproximativ 28 de ani pe micul ecran, întotdeauna și-a dorit să aibă o imagine plăcută și asta își dorește și în continuare. Într-un interviu pentru click.ro, vedeta Pro TV a mărturisit cum se menține.

„Am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, la Simona Colonescu, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut.

Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel.”, a povestit ea.

Andreea Esca a mai adăugat și ce dietă a urmat, la ce alimente a renunțat. „Nu mai mănânci șnițel, care are și carne, și ou, și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri.”

