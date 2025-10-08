În mesajul ei, Andreea Esca a povestit că a fost luată peste picior de colegul său Busu pentru felul în care se îmbracă, glumind că nu mai are încredere în avertizările meteorologice. „Bună dimineața! Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări!”, a scris Esca, adăugând câteva emoticoane ironice.

Andreea Esca: „Treaba instituțiilor este să știe că în România asta e o ploicică”

Prezentatoarea de la Pro TV a continuat tonul glumeț, afirmând că se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o simplă „ploicică de toamnă”. „Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea!”, a completat vedeta.

Esca a subliniat, cu aceeași notă de sarcasm, că în România ploile actuale sunt departe de a fi o catastrofă: „Treaba instituțiilor este să știe că în România asta e o ploicică! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer.”

În final, jurnalista a încheiat mesajul într-un ton relaxat, spunând că își începe ziua cu o cafea, mulțumită că nu trebuie să ducă copiii la școală în această dimineață: „Gata, că mi-am vărsat nervii. Mă duc să beau o cafea și să-mi încep ziua, în mod normal! Bine că n-am copii la școală 😡”.

Jurnalista, îngrijorată pentru economie

Mesajul Andreei Esca a strâns rapid sute de reacții și comentarii, mulți internauți apreciind umorul și spontaneitatea prezentatoarei. Iată declarația integrală a vedetei, mesajul fiind publicat în mediul online: „Bună dimineața! Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo :))). Păi, știți de ce?

Cred că institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! 😂 Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții!

Și treaba instituțiilor este să știe că, în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte (toți cei care se ocupă de alerte!) ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes :), mașina nu am luat-o 😂😂😂, că poți merge liniștit cu niște cizme de cauciuc!

Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice și aștept scuze de la toate INMH-urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasă… nu vreau să aflu cât costă economia… Gata, că mi-am vărsat nervii. Mă duc să beau o cafea și să-mi încep ziua, în mod normal! Bine că n-am copii la școală 😡”.

