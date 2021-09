„Prietena mea Doina Doru a plecat astazi dintre noi cu discretia care a caracterizat-o mereu. Nu ne-a lasat niciodata nici chiar pe noi, cei mai apropiati, sa stim daca ii era greu sau daca avea nevoie de ceva. Ea era insa prima care ne ajuta, ne invata, ne iubea, ne proteja, ne tinea spatele, ne incuraja sau ne certa. A fost primul editor al Stirilor ProTV de pe vremea cand ne numeam Canal 31.

Imi amintesc perfect ziua in care ne-am intalnit in holul televiziunii. Venise cu Igor Antip si mi-a spus ca vor sa intre in echipa noastra care abia se inchega. Am trait impreuna cei mai frumosi ani ai Pro-ului. Anii inceputului si ai succesului absolut! Dar, mai mult decat atat, am descoperit in Doina o prietena minunata. Am ras si am plans cu ea, am cerut si am primit sfaturi despre jurnalism si despre dragoste, am construit mobila din bucati de lemne si am planuit scenarii de viata care au devenit realitate. Stia despre mine mai multe decat stiu eu si imi dadea cele mai bune sfaturi. Mi-a fost alaturi in toate momentele importante ale vietii si o sa-mi lipseasca enorm. Chiar daca acum nu ne mai vedeam foarte des, stiam mereu una de alta si ne intalneam cu diverse ocazii… Iar daca faceam vreo greseala seara, ma suna dupa jurnal ca sa ma apostrofeze. Cred ca iubea limba romana mai mult decat ma iubea pe mine! Ramas bun, Doina! Dumnezeu sa te odihneasca! Nimeni nu imi poate lua ce am trait impreuna”, a scris Andreea Esca pe Facebook.

Doina Doru a pierdut în marţi seară lupta cu o boală necruţătoare cu care se lupta de aproape un an de zile. Aceasta a lucrat pentru „România liberă,” „Europa liberă,” „BBC”, „Pro tv”, „Realitatea Tv” şi „Digi Tv”.

Doina Doru a fost scriitor, traducător, jurnalist, specialist în televiziune și comunicare si redactor la Digi24 (TV) și în paralel a conceput cursuri de scriere pentru radio și televiziune.

A absolvit Facultatea de limbi străine a Universității București, secția sârbo-croată -engleză. Are peste 20 de ani de experiență în televiziune și presa scrisă.

Doina Doru a coordonat echipa de știri de la PRO TV (inițial Canal 31), în calitate de editor al jurnalului de la ora 19.00. Tot aceasta a mai coordonat echipa de știri de la TVR1 în calitate de producător și editor general, a condus diverse departamente la ziarele „Cotidianul” și „Romania libera”. A creat formatul și stilul știrilor PRO TV, apoi al celor de la TVR.

Fosta jurnalistă a publicat volume de versuri și proză scurtă în diverse reviste. A tradus cărți din engleză și franceză, cărți de specialitate din diverse domenii (medicină, nutriție, fizică), cât și beletristică. Printre altele, Doina Doru a mai tradus versuri din limbile sârbă şi croată.

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro ȘOC! Ce le face Ion Țiriac femeilor în dormitor! Jenant cum se poartă

Observatornews.ro Un bătrân din Bacău, dispărut de 30 de ani, s-a întors din senin acasă. Vasile nu ştie ce i s-a întâmplat în toţi aceşti ani. "Nu-mi venea să cred, era ceva de domeniul fantasticului"

HOROSCOP Horoscop 5 septembrie 2021. Berbecii au nevoie de prieteni adevărați, ca să nu ajungă în situații neplăcute

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute