Recent, Cabral a recunoscut că soția lui a făcut o scenă de gelozie, după ce s-a scris în presă că soțul ei a fost văzut intrând cu două blonde în locuința sa.

De fapt, el subliniază că, mai mult decât articolul, pe Andreea a supărat-o atitudinea lui în fața unei asemenea știri, motiv pentru care, când a prins ocazia, a încercat să dea cu mașina peste el.

„Ajungem acasă și eu îi zic că a apărut un articol în nu știu ce ziar și scria acolo: «Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni» și Andreea zice: «Pe bune?! Cum adică?! Când tu ai o relație cu mine de atâta timp».

Eu fierbeam de nervi, cum adică a ajuns la garsoniera lui din Berceni?! Eu am patru camere! N-a zis nimic. Eu m-am dat jos din mașină, eram în dreapta, să deschid poarta. Am deschis lacătul și în timp ce împingeam am auzit motorul mașinii.

Când m-am întors, a mea era deja în a întâia. M-am agățat de poartă și am ridicat picioarele, ea a tamponat poarta și mi-a făcut: «Te omor cu mâna mea!». Că eu am zis de garsonieră în loc să zic cum am ajuns cu două blonde.

Nu i-a plăcut, mie mi s-a părut că nu era corect să zici garsonieră. Am fugit după. Fugi pe loc, după care o clarifici, că ai glumit”, a spus Cabral, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

