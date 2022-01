Andreea Mantea, în lacrimi la TV. Prin ce a trecut în ultimele luni: „Nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă”

În urmă cu ceva vreme, prezentatoarea a dezvăluit că are o boală autoimună. Atunci nu a oferit mai multe detalii, însă acum a spus că aceasta o împiedică să-și mențină greutatea și să mănânce tot ce își dorește. Are și alergii la unele alimente, așa că a ajuns să ia 10 pastile pe zi. „Nu ne îngrășăm dintr-odată. Nu are nicio legătură. Într-adevăr, am o boală autoimună. Nu vreau să vorbesc despre asta, este un subiect extrem de sensibil și îmi este foarte greu. Îmi este greu să trăiesc cu toate interdicțiile pe care le am. Pe lângă asta, mai am și niște alergii.

Sunt alergică la ceapă, de exemplu, și la cireșe, fructe de mare. Mă încăpățânez și tot mănânc un strop, dar am pastilele, care țin în frâu. Iau pastile în fiecare zi. (…) Eu nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă. Am o afecțiune și punct. E acolo, trăiesc cu ea, nu vreau să mă gândesc. Vreau să trăim optimist. De o viață eu mănânc orice și de oriunde. De prin toamnă am început să observ că nu mă mai încap hainele.”, a povestit Andreea Mantea, la „Teo Show”, conform wowbiz.ro.

„Am văzut ce se întâmplă în jurul meu și trebuie să lucrez la mine”

Acesta nu au fost singurele dificultăți pe care le-a avut, Andreea Mantea a dezvăluit că a trecut printr-o situație care „a pus-o la pământ”. Nu a spus cu exactitate despre ce a fost vorba, însă a dat de înțeles că i-a fost greu. „Lăsând la o parte această condiție, nu aveam starea și puterea necesare. La un moment dat, în viața oricărui om apare o persoană sau o situație care te pune la pământ, fie ceva grav în familie, fie o relație toxică, fie ceva care te pune la pământ. După ce te pune la pământ, mai calcă și peste tine și te bagă acolo cu totul. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am reușit să mă eliberez și m-am ridicat un pic.

Am văzut ce se întâmplă în jurul meu și trebuie să lucrez la mine. Mi-am dorit foarte mult să vin astăzi să le zic persoanelor care sunt într-adevăr mai plinuțe să nu bage în seamă nimic din ce li se spune. Sunteți minunate așa cum sunteți. Dacă simțiți nevoia să faceți mișcare, faceți mișcare. Acum sunt foarte fericită, sunt foarte bine. E foarte plăcut când scoți capul din pământ. Mi-a luat câteva luni bune să ajung aici.”, a declarat Andreea Mantea, în lacrimi.

Având în vedere momentele delicate prin care a trecut, Andreea Mantea a avut nevoie de sprijin. Cel mai mare ajutor l-a primit de la sora ei. Aceasta i-a trimis un mesaj de încurajare, iar vedeta a reușit să se pună pe picioare și să ia măsuri.

„Am primit un mesaj de la sora mea într-o zi, l-am citit, am plâns și pur și simplu mi-a deschis ochii. Sfaturi primești mereu, dar este un moment când în viața fiecărui om apare cineva sau ceva care te face să deschizi ochii. În viața fiecărui om există ori o relație nefericită, o căsnicie toxică, o problemă în familie, trebuie doar să înțelegem că suntem singuri pe acest pământ. Nu poți să tragi pe nimeni de mânecă.”, a încheiat Andreea Mantea, la „Teo Show”.

