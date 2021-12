În vara acestui an, după ce Cristian Mitrea a fost invitat în podcast-ul lui Cătălin Măruță și a vorbit despre David, fiul lui, dar și despre relația pe care a avut-o cu Andreea Mantea, prezentatoarea a răbufnit. Deși întotdeauna a încercat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală, vedeta de la Kanal D a făcut atunci o declarație care a șocat pe toată lumea, mai exact despre faptul că a fost bătută de tatăl copilui ei atunci când era însărcinată.

„Am vrut să îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec. Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el să se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem”, spunea Andreea Mantea în urmă cu câteva luni.

Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea TV a răspuns celor mai tăioase întrebări. În filmulețul de prezentare al emisiunii, ediție ce va fi difuzată duminică, 26 decembrie, de la ora 22.00 la Kanal D, Denise Rifai a întrebat-o pe Andreea Mantea: „De ce nu ai făcut plângere la Poliție când ai fost bătută?”.

Prezentatoarea și-a luat inima în dinți și a recunoscut că mama lui ar fi convins-o să-l ierte și să nu meargă la Poliție.

Andreea Mantea și Cristian Mitrea s-au întâlnit la show-ul „Burlăcița”. Ei au avut o scurtă poveste de dragoste, iar vedeta a rămas însărcinată. Nu a vrut ca luptătorul să facă parte din viața fiului lor, mai ales că au existat mereu tensiuni între ei doi. Deși la un moment dat păreau că au revenit la sentimente mai bune și se înțeleg de dragul lui David, Andreea Mantea și Cristian Mitrea oi au rupt acum orice legătură.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Mantea: „Copilul meu nu vrea să știe de tată”

În urmă cu câteva luni, vedeta mărturisea în cadrul unei emisiuni online că băiatul ei nu își dorește să meargă la tatăl lui. David începea să plângă de fiecare dată când trebuia să își petreacă timp cu Cristian Mitrea, susține Andreea Mantea.

„Copilul meu nu vrea să știe de tată, nu-l interesează, nu vrea să audă, când trebuia să plece la el se prindea de draperie și se ținea foarte strâns și plângea și eu tot i-l dădeam.

M-am luat de gura lui că trebuie ca și copilul să aibă o legătură cu tatăl. Nu trebuie, e greșit, depinde cine e tatăl, ce e tatăl și ce legătură vor avea”, povestea prezentatoarea de la Kanal D.

Andreea Mantea susține că fiul ei era foarte schimbat, după ce petrecea timp cu tatăl lui. Venea supărat, nu mai vorbea, mama sa fiind de părere acum că l-a chinuit, lucru pe care îl regretă extrem de tare. „Când mi-l aducea era alt copil, era introvertit, nu mai vorbea, nu mai spunea nimic. Practic chinuiam copilul și i-l dădeam unui necunoscut, venea atât de supărat pe mine (…) Nu înțeleg de ce trebuie să ne luăm după niște tipare, e atât de greșit”, spunea în urmă cu câteva luni Andreea Mantea.



PARTENERI - GSP.RO "Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Florin Gardoș i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interdicție majoră a avut Reghecampf din partea Anamariei Prodan: „16 ani nu i-am permis”

Observatornews.ro Sanda a fost ucisă pe stradă de fostul soț italian, în fața unui magazin de pompe funebre. Detalii teribile în cazul crimei din Mehedinți

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2021. Racii se văd nevoiți să accepte o situație care nu îi avantajează și să își schimbe prioritățile

Știrileprotv.ro Marinarii din Constanța își testeză soțiile cu poligraful la întoarcerea în țară pentru a vedea dacă le-au fost fidele. Cum reacționează femeile

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor