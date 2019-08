De Denisa Macovei,

Andreea Mantea prezintă show-ul. „Puterea dragostei”

Inițial, producătorii i-au promis că vor muta emisiunea în România, însă pentru că s-au înregistrat audiențe mult peste așteptări, sezonul 2 a-nceput mult mai repede decât era prevăzut, la numai câteva zile după ce se încheiase primul, așa că n-a fost timp pentru construirea unui decor adecvat în țară.Prin urmare, Andreea a luat iar drumul Turciei. Iar șefii, pentru a o motiva să-și vadă de treabă fără a se plânge constant că vrea acasă, i-au mărit salariul cu câteva mii de euro. Zvonul, pe piața TV, este că onorariul ei se apropie acum de 20.000 de euro lunar! Iar la așa o sumă, cum era de așteptat, Andreea și-a acceptat statutul de expat și își vede de treabă cu mai multă râvnă și mai puține lamentări.

Vedeta TV a plecat cu fiul ei în Turcia

Cazată într-un duplex cu dotări de lux și servitori la dispoziție

Pe lângă salariul uriaș, Andreea se bucură de condiții demne de-o regină în Turcia, șefii aranjând să stea ca-n puf. E cazată într-un duplex mobilat și decorat ca-n reviste și are servitori pentru tot ce își poate dori și imagina. Pe lângă bona lui David, fiul ei, alte două femei au fost angajate special pentru ea și îi stau mereu la dispoziție: una îi pregătește mâncare, iar cealaltă se ocupă de curățenie. E drept și că toate acestea îi sunt indispensabile Andreei, care filmează încontinuu, uneori chiar și 7 zile pe săptămână, fără vreo zi liberă! Pe lângă „Puterea dragostei”, Andreea mai prezintă show-ul „Se strigă darul”, pentru care trebuie să se întoarcă din Turcia în România și să plece cu mașina prin țară, unde participă la diverse nunți.Acest sacrificiu e remunerat însă separat de turcii de la Kanal D, în conturile Andreei intrând în fiecare lună alte 5.000 de euro.

