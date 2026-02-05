Andreea Marin atrage atenția publicului asupra unei fraude online, după ce a descoperit că imaginea sa este utilizată ilegal pentru promovarea unei creme de față printr-o reclamă falsă pe Facebook. Vedeta a reacționat prompt pentru a preveni alte persoane să fie înșelate.

Imaginea Andreei Marin, folosită fără acordul ei

Conform Spynews, aceasta a transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare: „Cont de Facebook fals! Atenție! Reclamă falsă, nu apăsați linkul, nu cumpărați crema promovată ilegal”. Incidentul scoate la iveală o problemă tot mai frecventă în rândul personalităților publice din România, ale căror imagini sunt folosite fără consimțământ pentru reclame înșelătoare.

În acest caz, un cont fals care pretindea a fi oficial a distribuit informații eronate, atrăgând potențiale victime. Andreea Marin le-a cerut urmăritorilor să fie vigilenți, subliniind: „Atenție! Nu cumpărați această cremă! Reclamă falsă folosind imaginea Andreei Marin, evident fără acceptul acesteia”.

Andreea Marin și noul succes în carieră

S-a aflat recent despre proiectul pe care Andreea Marin îl are cu Netflix. Îmbrăcată într-o rochie elegantă, într-un decor sofisticat, Andreea Marin intră perfect în rolul de narator, reinterpretând universul „Bridgerton” prin filtrul poveștilor clasice românești. Mesajul care însoțește clipul este sugestiv: „A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un basm popular. Purtând numele Bridgerton. Povestit de Zâna Surprizelor”.

În videoclip, Andreea Marin începe povestea astfel: „A fost odată ca niciodată o familie numeroasă și la pungă groasă. Cu trei crai frumoși, trei fete ca rupte din soare, doi mezini și o mamă văduvă, mândră nevoie mare”. Aceasta continuă cu prezentarea fiecărui personaj important:

„Când vremea de pățit a venit, familia și-a pregătit odrasurile ca pe diamante. Prima a fost fata cea mare, care a avut o nuntă cam povești, cu un duce pe care mulți l-au deocheat”. Povestea merge mai departe cu fratele cel mare: „Feciorul cel mare, după multe nebădăi, s-a îndrăgostit nebunește de o nobilă fată, mândră din calea-far”. Andreea Marin vorbește apoi despre cel mai mic dintre frați: „Iar cel mai mic dintre cei trei și-a croit drum către cea mai leasă mireasă, cea cu ochiul de soacră, cu limba ascuțită și cu penița pe post de armă”.

Nu lipsește nici personajul aflat în centrul noii povești de dragoste: „Însă, spre supărarea mamei, fără de pereche a rămas al doilea fecior, care parcă se lupta să nu intre în rânduiala căsniciei sau cel puțin ăsta era planul”. Apariția misterioasei domnițe schimbă totul: „Până când o domniță de argint se-arată în casă, cu ochi admirativi și cu gingășia ei neprefăcută, a furat inima și mințile feciorului cel singuratic”.

Finalul rămâne deschis, exact ca într-un basm modern: „Și cum a apărut, așa s-a pustiit până când ceasul a bătut ora 12, lăsând în urmă dulcea amintire, mănușa de mătase și buza umflată”. În încheiere, Andreea Marin lansează întrebările-cheie ale poveștii: „Să fie domnița de argint mormântarea burlăciei lui Benedict? Va reuși iubirea lor să treacă peste încercările din ton? Dacă încheiem povestea cu «au trăit fericiți până la adânci bătrâneți», asta rămâne ca voi să aflați”.

Un șofer amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală le-a trimis polițiștilor o scrisoare: „Am o curiozitate"
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Știri România 16:05
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Știri România 16:00
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc". Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc". Problemele cu care s-a confruntat actrița
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare"
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
