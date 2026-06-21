Vacanța de vară a început oficial pentru Violeta Bănică, iar una dintre primele sale opriri după întoarcerea din Statele Unite a fost la Cluj-Napoca, unde a participat, zilele trecute, la TIFF 2026 alături de Andreea Marin.

Tânăra, care studiază la Universitatea Cornell, a fost prezentă la mai multe evenimente din cadrul festivalului și a schimbat mai multe ținute pe parcursul serii. Una dintre aparițiile care a atras atenția a fost o rochie mulată, fără bretele, decorată cu imprimeu floral și paiete.

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Acum, Andreea Marin a postat pe contul de socializare imagini cu ea și Violeta, în timp ce participă la un alt eveniment. Și de data asta, cele două au surprins prin eleganță și bun gust. De asemenea, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. arată mai bine ca niciodată, după ce a slăbit foarte mult.

Studentă la una dintre cele mai cunoscute universități din SUA

Violeta Bănică este studentă din anul 2025 la College of Arts and Sciences, facultate care face parte din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ superior din Statele Unite.

De la plecarea sa în America, tânăra și-a continuat studiile peste ocean, revenind în România în perioadele de vacanță. Pentru Andreea Marin și Violeta Bănică, ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania a reprezentat nu doar o apariție publică, ci și o ocazie de a petrece timp împreună în România, după primul an universitar al tinerei în Statele Unite.