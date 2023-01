„Am primit o așa surpriză frumoasă de ziua mea. Sigur aici a fost ideea socrului meu pentru așa moment frumos. A rugat mirii care aveau o nuntă mică în același restaurant unde eram și noi ca trupa lor să îmi cânte la mulți ani.

Și cel mai frumos a fost când toți nuntașii împreună cu mirii și tot restaurantul mi-au cântat. M-am emoționat tare.

Și, nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc vouă pentru sutele de mesaje primite, pentru urările sincere și pentru toate gândurile bune. #39 #happybirthday”, a scris Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, se pregătesc să devină părinți din nou. Cei doi mai au un băiețel și o fetiță, iar anul acesta, Andreea va naște tot o fetiță.

„Nu este ușor. Mi-am dorit dintotdeauna să am mulți copii, ne-am dorit, de fapt, o casă cu mulți copii. Nu este ușor, dar, în același timp, mă bucură statutul de mamă, dacă pot să zic așa, mi-am dorit foarte mult să fiu mamă și atunci, peste orice greutate trec destul de ușor.

Când am avut un copil, am zis că e greu, când am avut 2, am zis că era mai ușor cu unul, când vor fi 3, voi spune cât de ușor a fost cu 2”, a spus Andreea Popescu la emisiunea „Mămici de pitici, cu lipici”, potrivit Spynews.

Andreea Popescu este gazda unui reality show la Antena Stars

Din 22 ianuarie, la Antena Stars, două noi familii s-au alăturat reality show-ului „Mămici de pitici, cu lipici” în noul sezon al emisiunii. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, va arăta telespectatorilor cum arată viața ei în fiecare zi.

Începând din acest sezon, Gabrielei Cristea şi Emiliei Cristofor li s-au alăturat două noi familii şi împreună se vor lăsa surprinse zi de zi în relaţiile lor cu copiii şi îşi vor dezvălui una alteia din secretele lor.

