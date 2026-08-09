Andreea Popescu a decis să facă o schimbare importantă în privința aspectului său fizic și s-a lăsat din nou pe mâna medicului estetician. Fosta dansatoare a arătat comunități sale de pe rețelele de socializare primele imagini din perioada de recuperare, fără ezitare, deși chipul său poartă încă urmele vizibile ale procedurilor suferite.

Andreea Popescu: „Vreau să arăt bine la 42 de ani”

Aflată în plin proces de vindecare, vedeta a explicat că trece printr-o etapă firească postoperatorie, caracterizată prin umflături și vânătăi la nivelul feței. Cu toate acestea, ea își păstrează tonusul optimist și le-a împărtășit fanilor motivele din spatele deciziei sale, dar și micile întâmplări amuzante din primele zile de la intervenție.

Andreea Popescu dupa operatiile estetice (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Vedeta a fost sinceră în legătură cu motivele care au determinat-o să facă acest pas, subliniind că nu a fost vorba despre vreo problemă medicală, ci despre dorința de a se simți bine în propria piele.

„Nu vreau să vă zic că am făcut nu știu ce intervenție pentru că aveam nu știu ce problemă medicală sau whatever, că nu aveam. Problema mea era că vreau să arăt bine la 42 de ani. Dacă nu arătăm bine acum, ce rost are pe la 60? Vreau să arăt bine, dar într-un mod cât mai natural, adică să nu-mi schimbe fizionomia. Acum, dacă vă uitați la mine, sunt extrem de umflată, am capul cât o minge, sunt vânătă. Și sunt foarte întinsă, am și acești plasturi care trag zona aceasta”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

Andreea Popescu: „Am vrut sânii cât mai micuți și cât mai naturali”

Pe lângă intervențiile de la nivelul feței, vedeta a trecut și printr-o operație la nivelul bustului. Ea a recunoscut că a preferat o schimbare discretă, optând pentru implanturi de mici dimensiuni.

Aceasta a povestit cu umor cum s-a speriat inițial când s-a urcat pe cântar, fără să își dea seama imediat că modificarea greutății are legătură directă cu implanturile mamare proaspăt puse.

„Voiam să vă zic ceva. M-am cântărit. De ce m-am îngrășat? Ce s-a întâmplat? Că nu prea am mâncat. Cum de m-am îngrășat? Și după aceea mi-am dat seama de ce m-am îngrășat. Știți că mi-am pus 250, mi-am pus foarte mic, toată lumea mi-a zis că nu, e prea mic, trebuie să pui 300-350. NU, eu nu am vrut sâni mari, acum sunt și foarte umflați, nici nu pot să stau foarte dreaptă. Dar am vrut sânii cât mai micuți și cât mai naturali și apropiați. De aceea m-am îngrășat, nu știam de ce m-am îngrășat în câteva zile așa rapid”, a adăugat aceasta.

Andreea Popescu s-a săturat să stea în casă

Perioada de recuperare impune restricții, motiv pentru care Andreea Popescu evită ieșirile și se bazează pe sprijinul prietenelor pentru cumpărături. Deși recunoaște că izolarea la domiciliu este dificilă pentru stilul ei de viață activ, ea speră să revină treptat la rutina obișnuită.

„Ignorați acest chip minunat, care este încă în refacere. M-am operat luni. Am rugat-o pe Ana, prietena mea, pentru că nu prea pot să ies din casă. Mâine o să încerc să mă machiez puțin și să văd cum rezolv. Chiar nu mai pot să stau atât de mult în casă, nu e stilul meu”, a încheiat vedeta.

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