Cum au rămas mai mulți șoferi între semibariere

Situația a fost prezentată de către Cosmin Stan, jurnalist la PRO TV, pe pagina sa de Facebook, după ce a fost martor la incident.

„După zeci de minute de așteptare, timp în care barierele au rămas coborâte pentru trecerea a trei trenuri (la minute bune unul de altul), acestea s-au ridicat, în sfârșit. Prima mașină din coloană a pornit. A intrat pe calea ferată. Doar că, aproape imediat, barierele s-au coborât din nou. Mașina a rămas blocată între bariere, chiar pe șine. Șoferul a încercat să ducă mașina cât mai aproape de barieră, pentru a elibera cât mai mult calea ferată”, a precizat el.

CFR a explicat că sistemul s-a reactivat automat pentru trecerea unui alt tren, la Bariera Petricani.

„Imaginile surprind conducători auto care pătrund pe trecerea la nivel în timp ce semibarierele sunt încă în curs de ridicare, fără a aștepta finalizarea completă a ciclului de avertizare și semnalizarea care permite traversarea”, a transmis CFR, într-un comunicat.

Reprezentanții CFR atrag atenția că acest lucru reprezintă „încălcarea unor reguli elementare de circulație”, dar poate provoca accidente cu consecințe deosebit de grave, punând în pericol atât viața participanților la trafic, cât și siguranța circulației feroviare.

Potrivit CFR, șoferii trebuie să aștepte semnalizarea care să permite traversarea.

„Faptul că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că trecerea poate fi traversată. Conducătorii auto trebuie să aștepte ridicarea completă a acestora și semnalizarea corespunzătoare care permite traversarea”, se mai arată în comunicat.

Explicația CFR

Reprezentanții CFR au explicat că „instalația poate intra într-un nou ciclu de avertizare” în funcție de circulația trenurilor. Aceștia au postat pe Facebook și un videoclip cu momentul în care trei mașini au rămas blocate între semibariere. De menționat că în intervalul în care barierele s-au ridicat și au coborât au reușit să treacă calea ferată două mopede.

„Un alt tren poate intra în zona de acționare a instalației, iar semibarierele pot începe din nou să coboare. Din acest motiv, pătrunderea pe trecerea la nivel înainte de ridicarea completă a semibarierelor reprezintă un risc major”, potrivit sursei citate.

Imaginile de la bariera Petricani au fost trimise la Poliție

Trecerea la nivel din zona Petricani este amplasată pe Magistrala 800, o magistrală feroviară intens circulată, utilizată inclusiv de trenurile care circulă spre și dinspre litoral.

CFR a condamnat ferm „inconștiența manifestată de participanții la trafic care ignoră semnalizarea unei treceri la nivel și se expun unui pericol major”.

„Imaginile care surprind aceste comportamente au fost transmise autorităților competente, în vederea identificării persoanelor implicate și a dispunerii măsurilor legale care se impun”, a precizat CFR.

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