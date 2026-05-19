Andreea Popescu a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece, recunoscând că are zile bune și zile extrem de grele.

„Acum sunt bine, dar nu îți imagina că totul e ideal. Sunt femei în această situație care zic că ea e bine, deci eu am o problemă. Nu! Atenție. Am zile grele, zile ușoare, zile mai puțin ușoare, zile foarte grele, deci e așa un carusel de emoții prin care trebuie să trec, prin aceste stări.

Am avut în weekend, atunci când n-au fost copiii la mine și sunt singură și nu mă duc nicăieri și stau în casă și mi-e greu, dar am ales să nu ies și să stau în stările respective, în emoțiile respective, ca să pot să le depășesc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

E foarte important să stai în ele, nu să fugi de ele. E foarte important să stăm în ele, oricât de banal ar părea sau ar suna sau oricât de ciudat ar părea lucrul acesta, asta e calea spre vindecare”, a declarat Andreea Popescu.

Andreea Popescu a mărturisit că divorțul este o experiență extrem de dureroasă. „Indiferent cine și-a dorit divorțul, nu este ușor, este foarte greu. E o ruptură care se întâmplă între doi oameni care au stat 15 ani, aveau o rutină, o dinamică a lor, o normalitate a lor, copiii care erau în permanență lângă mine, pentru că eu eram mereu cu copiii.

Rareș era cel care călătorea foarte mult datorită, evident, sportului, iar pentru mine asta e foarte greu. Vorbesc cu copiii în fiecare zi, îi sun pe cameră, pe telefonul lui Rareș, îi iau de la școală, îi duc la Rareș, chiar am discutat să avem și activități împreună, noi doi împreună cu ei. Noi le-am promis copiilor că vom rămâne o familie pentru ei, iar pentru ei familia înseamnă să-și vadă mama și tatăl împreună”, a mai spus influencerița.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc se înțeleg mult mai bine după divorț

„Susțin chestia asta, atunci când doi oameni se despart, să lase toate orgoliile și toate nebuniile la o parte. La început e puțin greu, dar după trebuie să-și dea două palme și să zică: Măi, nu mai e vorba despre noi, nu e doar despre mine și tine, e vorba despre copiii pe care i-am făcut, fie că e vorba de unul sau de zece. Atunci tu trebuie să treci peste orgolii. Suntem o familie, iar copiii au un tată și o mamă, iar părinții sunt responsabili pentru ei. Acum noi ne străduim și facem tot posibilul să fim părinți buni, să nu greșim, vorbim frumos unul despre celălalt în fața copiilor”, a mai spus vedeta.

„Dacă, atunci când copiii sunt la mine sau la el și, de exemplu, Rareș îi pune la teme, iar Ioachim zice că vrea la mami, Rareș mă sună pe mine, iar eu îi zic că, dacă tati a zis să faci teme, trebuie să faci teme, nu există jocul că vino la mama, că îți dă mama libertate. Nu. Și invers. Rareș mă susține. Ne înțelegem mult mai bine acum, te maturizează chestia asta. E o nebunie ce vorbim acum, parcă acum jumătate de an vorbeam de unele lucruri, acum de altele, niciodată nu știi. Să fie bine pentru toată lumea, atât pentru Rareș, cât și pentru mine, dar mai ales pentru copii”, a mai adăugat Andreea Popescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE