Andreea Raicu a vorbit despre viața personală. Ce spune despre căsătorie. „O voi face din iubire și din bucurie”

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie. Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea.

Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc. Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a spus Andreea Raicu pentru revista VIVA!

Dea semenea, Andreea Raicu a dezvăluit cum își petrece timpul liber și în compania cui. „Pentru mine, cel mai important este să fiu cu oamenii dragi – nici nu contează atât de mult ce facem, ci că suntem împreună. Ne place să călătorim, să stăm la povești, să râdem, și chiar și o seară simplă petrecută împreună ne încarcă de energie. Cel mai lung studiu despre fericire, cel de la Harvard, care durează de peste 85 de ani, a arătat că fericirea nu stă în bani, succes sau statut, ci în calitatea relațiilor pe care le avem. Și eu cred asta din tot sufletul – pentru mine, asta este sursa cea mai mare de bucurie”, a mai adăugat vedeta.

